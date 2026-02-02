‘마치 경찰 보디캠인 것처럼’ AI로 허위 영상물 만들어 유포한 유튜버 구속

사건사고 현장에 출동한 경찰이 몸에 부착한 보디캠으로 촬영한 것처럼 꾸민 인공지능(AI) 허위 영상물을 제작해 판매한 유튜버가 구속됐다.

경기북부경찰청 사이버수사대는 전기통신 기본법 위반 등 혐의로 유튜브 채널 운영자 30대 남성 A씨를 구속했다고 2일 밝혔다.

A씨는 ‘순찰 24시’라는 유튜브 채널을 운영하며 AI 허위 영상물 54개를 제작·유통·판매한 혐의를 받는다.

A씨가 제작한 영상은 ‘여장남자 여성 탈의신 신고 출동’, ‘중국인 난동 체포 영상’ 등 112신고 현장에 출동한 경찰이 보디캠(몸에 장착하는 소형 비디오 녹화 장치)으로 촬영한 것처럼 제작됐다.

A씨는 채널 소개 글에 ‘실제 경찰과 무관하며 실화 바탕 각색 AI’라고 표시했지만, 개별 영상에는 AI로 만든 가짜 영상이라는 알림이 없었고 AI 제작 영상을 표시하는 워터마크를 지우기도 했다.

이러한 영상들이 유튜브뿐만 아니라 인스타그램, 틱톡, 페이스북 등에 짧은 영상(숏폼) 형태로 유포되며 총 3000만이 넘는 조회수를 기록했다. 영상들은 대부분 챗GPT나 그록 등으로 만들어졌는데, 초반에 만든 영상은 상당히 어설펐지만 시간이 지날수록 영상의 질이 향상됐다고 경찰은 전했다.

경찰 관계자는 “이런 허위 영상을 본 시청자들이 영상을 실제 상황으로 오인하게 되고, 이는 공권력에 대한 국민적 신뢰를 훼손하는 등 공공의 신뢰를 저해시키는 중대한 악영향을 끼친다”고 말했다.

A씨는 이 외에도 무허가 사설 선물거래, 해외선물 투자리딩방 등 운영 범죄에 가담해 피해자들의 관심을 끄는 속칭 ‘바람잡이’ 역할을 하고 돈을 받는 방식으로 3000만원을 챙긴 혐의도 적발했다. 또한 유료 구독형 SNS 채널을 운영하며 돈을 받고 AI로 만든 음란물을 제작해 팔기도 했다.

경찰은 올해 10월까지를 공동체의 신뢰를 저해하는 허위정보 관련 범죄 집중 단속기간으로 정하고 A씨와 같은 사례 적발에 주력하고 있다.