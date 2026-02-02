창간 80주년 경향신문

설 앞두고 '강진 반값여행' 돌풍···첫날 823팀·하루 평균 300팀 신청 '쇄도'

경향신문

설 앞두고 '강진 반값여행' 돌풍···첫날 823팀·하루 평균 300팀 신청 '쇄도'

입력 2026.02.02 14:34

전남 강진에서 열린 제3회 하맥축제 모습. 강진군 제공

전남 강진에서 열린 제3회 하맥축제 모습. 강진군 제공

전남 강진군이 추진하는 ‘반값여행’이 설 명절을 앞두고 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

2일 강진군에 따르면 지난달 19일 반값여행 접수 개시 당일에만 823팀이 신청한 것으로 집계됐다. 지난해의 인기를 뛰어넘는 반응이다. 접수 시작과 동시에 전화, 게시판, 카카오톡 채널로 문의가 쇄도하며 담당 부서 업무가 일시 마비될 정도였다는 게 군의 설명이다. 이날까지 하루 평균 300팀 이상이 접수되며 신청 행렬은 계속되고 있다.

강진 반값여행은 관광객이 강진에서 소비한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 환급해주는 제도다. 개인은 최대 10만 원, 2인 이상 팀은 최대 20만 원까지 돌려받는다.

물가와 경기 침체로 지갑 열기가 부담스러운 시기에, 복잡한 조건 없이 비용의 절반을 보전해주는 실질적인 혜택이 귀성객들의 경제적 부담을 덜어주며 적중했다는 분석이 나온다.

명절 연휴 기간 관광 특수도 기대된다. 최근 핫플레이스로 떠오른 노을 명소 ‘분홍나루’와 겨울철 보양식 ‘회춘탕’ 등 강진만의 콘텐츠가 방문객을 맞이한다. ‘반값’ 유인책이 지역 관광 자원 소비로 직결되는 구조다.

환급된 상품권은 지역 경제의 마중물이 된다. 현지 재사용은 물론, 강진군 농특산물 쇼핑몰 ‘초록믿음 강진’에서도 쓸 수 있다. 쌀귀리, 수산물 등 지역 특산물 구매로 이어져 농가 소득까지 견인하는 2차 소비 효과를 낸다.

데이터도 증명한다. 한국관광데이터랩을 보면 강진군 방문 인구는 2023년 577만명, 2024년 578만명에서 2025년 602만명으로 꾸준히 우상향 곡선을 그렸다. 특히 2025년 전국적인 관광 소비 둔화 흐름 속에서도 강진군은 반값여행을 통해 뚜렷한 성장세를 기록했다.

강진원 강진군수는 “설 명절을 맞아 반값여행을 계기로 고향을 찾는 발걸음이 늘어나길 바란다”며 “부모님과 자녀, 가족이 함께 웃음 짓는 따뜻한 명절의 기억이 강진에서 쌓이길 기대한다”고 말했다.

댓글