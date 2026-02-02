반도체·모델·인프라 묶은 ‘한국 AI 풀스택’, 사우디 진출 본격화

과학기술정보통신부와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)는 국내 인공지능(AI) 기업 7개사와 사우디아라비아 ‘아람코 디지털’이 ‘AI 풀스택 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다.

전날 사우디 담람의 아람코 디지털 본사에서 열린 체결식에는 국내 기업들로 구성된 AI 컨소시엄 관계자들과 류제명 과기정통부 2차관, 아람코 디지털 관계자 등이 참석했다. 풀스택이란 전 과정을 아우르는 제품과 서비스를 말한다.

한국 AI 컨소시엄에는 AI 반도체 개발사인 리벨리온·퓨리오사AI, 산업 특화 AI 모델을 개발하는 NC AI·업스테이지·LG AI연구원, 거대언어모델(LLM) 운영 및 서비스 관리 분야의 유라클, 클라우드·AI 인프라 구축 및 운영 분야의 메가존클라우드가 참여했다.

아람코 디지털은 세계 최대 에너지 기업인 아람코의 방대한 산업 인프라와 공급망에 디지털 혁신을 접목하는 디지털 전담 법인으로, 사우디의 AI 전환을 주도하고 있다. 과기정통부는 이번 협력으로 사우디의 에너지·제조 등 현지 산업 현장의 AI 도입·활용 사업에 한국 기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 기대했다.

MOU를 계기로 양측은 사우디 현지 산업 환경에 최적화된 협력 범위를 모색하고 적용 사례를 발굴할 계획이다. 아람코 디지털 측은 아람코 그룹 내 에너지, 제조 등 광범위한 산업 영역을 대상으로 AI 활용 가능성이 있는 분야를 도출하고 구체적인 적용 방안을 검토한다.

한국 AI 컨소시엄 참여사들은 사우디 측이 도출한 수요에 맞춰 AI 반도체, 산업 특화 LLM, 클라우드 인프라 운영·관리 등 풀스택 관점에서 핵심 역량과 기술을 최적화해 제공할 예정이다.

과기정통부는 “개별 기업 단위의 진출을 넘어 AI 반도체·모델·인프라를 하나로 묶은 ‘한국형 AI 풀스택’ 패키지 형태의 실질적인 진출 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “한국 AI 산업의 통합 경쟁력을 중동 시장에 각인시킬 것”이라고 밝혔다.