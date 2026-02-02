창간 80주년 경향신문

‘세계 육상인과 소통 확대’···대구세계마스터즈 조직위, 참가자에 ‘알짜 정보’ 제공 강화

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.02 14:47

  • 백경열 기자

2026 대구세계마스터즈 육상경기대회 관련 기자회견이 지난해 7월15일 대구시 동인청사 상황실에서 진행되고 있다. 대구시 제공

대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 오는 8월 열리는 대회 관련 정보를 보다 체계적이고 효과적으로 제공하기 위해 누리집 개선 등 홍보 활동을 강화한다고 2일 밝혔다.

대회 조직위는 공식 홈페이지를 개편해 종목별 세부 정보와 경기장 위치, 등록 절차, 자주 묻는 질문(FAQ) 등 참가자들이 실제로 필요로 하는 내용을 보완했다고 소개했다. 이전까지 조직위는 개최지에 대한 소개와 대회 전반을 알리는 데 중점을 뒀다.

조직위는 국제 대회의 특성을 고려해 영문 전용 누리집을 별도로 만들고, 이를 중국어·일본어·스페인어 등 다양한 언어로 다시 번역할 수 있도록 설정함으로써 해외 참가자의 접근성과 편의성을 높였다.

국내·외 참가자들이 대회 소식을 보다 빠르고 정확하게 확인할 수 있도록 소통 체계도 강화된다.

2026 대구세계마스터즈 육상경기대회 온라인홍보 이미지. 대구시 제공

조직위는 인스타그램·페이스북 등 국내 이용 빈도가 높은 사회관계망서비스(SNS) 채널에 더해 영문 페이스북, 중문 웨이보 등 외국어 전용 채널을 추가로 운영하기로 했다. 대회 주요 소식과 준비 상황을 정리한 온라인 소식지(뉴스레터)도 매월 2회 발행된다.

대회 조직위원회는 영상 콘텐츠를 활용한 홍보도 병행할 계획이다. 대회 소개와 준비 과정을 담은 롱폼 영상, 주요 정보를 간결하게 전달하는 숏폼 영상, 현장 분위기를 생생하게 전달하는 브이로그 콘텐츠 등이 순차적으로 공개된다.

대구시와 세계마스터스육상연맹이 주최하는 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’는 오는 8월22일부터 9월3일까지 13일간 개최된다. 대구스타디움(주경기장)과 수성패밀리파크, 경산시민운동장 등 6개 경기장에서 열린다. 35개 종목(트랙18·필드11·로드6)에서 경쟁이 펼쳐진다.

진기훈 조직위 사무총장은 “홈페이지와 뉴스레터, SNS 등 다양한 채널을 통해 국내·외 참가자들이 필요한 정보를 바로 확인하고 대회 참가에 불편이 없도록 하겠다”고 말했다.

