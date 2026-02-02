롯데 “매일 밤 27만개 소망의 빛이 펼쳐집니다”

롯데그룹이 오는 7일부터 3월8일까지 한 달간 롯데월드타워 야외 잔디광장 월드파크에서 ‘2026 롯데 루미나리에(Luminarie)’를 펼친다고 2일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞이한 ‘롯데 루미나리에’는 롯데물산이 롯데지주와 함께 준비하는 새해 첫 행사다. 루미나리에는 ‘빛’ 또는 ‘조명’을 뜻하는 이탈리아어로 조명을 이용해 건축물을 만들거나 꾸미는 빛 축제를 의미한다. 올해 테마는 새봄을 기다리는 2월, 모두의 소망이 이뤄지길 바라는 마음을 담아 ‘소망, 빛으로 물들다(Wish Shines On)’로 정했다.

롯데는 지난해 루미나리에 인기에 힘입어 올해는 행사 규모를 3배가량 확대했다. 이를 위해 올해 연출 장소를 아레나 광장보다 넓은 월드파크로 옮겼다.

구조물도 다양하게 준비했다. 지난해에는 원형의 회랑 형태로만 설치했지만 올해는 17m 높이의 돔을 중심으로 가로 63m, 세로 25m 크기의 십자형 터널을 추가 설치했다. 또 광장의 모든 모서리에 16m 높이의 타워를 세우고, 터널 입구를 화려한 아치형으로 꾸며 루미나리에 공간에 들어서는 순간 성스럽고 웅장한 빛을 경험할 수 있다.

돔 최상단에는 롯데 루미나리에의 로고를 새롭게 선보인다. 롯데를 상징하는 ‘햇님’ 마크를 현대적으로 재해석한 디자인이다.

매일 오후 5시30분 조명이 켜지면 루미나리에의 하이라이트인 아름다운 야경이 펼쳐진다. 27만여개의 조명이 루미나리에의 모든 공간을 포토존으로 바꾼다.

롯데 관계자는 “매일 저녁 27만여개의 조명이 꾸미는 거대한 빛의 터널 속에서 소중한 사람들과 특별한 추억을 남기시길 바란다”고 말했다.