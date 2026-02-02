김정은, 신의주 온실농장 준공식 참석 “당 중앙위 8기 사업 중 하나”…9차 당대회 성과 내세울듯

김정은, 농장 건설한 군인·청년에게 “정예대오” 한동안 안 보였던 김덕훈 전 내각총리 다시 등장

김정은 북한 국무위원장이 신의주 온실종합농장 준공식에 참석해 “당 중앙위원회 8기 기간에 진행된 가장 방대한 사업들 중 하나”라고 말했다. 신의주 온실농장은 과거 수해를 입은 지역을 탈바꿈한 것으로, 김 위원장이 이달 예상되는 9차 당대회에서 주요 성과로 내세울 것으로 보인다.

조선중앙통신과 노동신문은 김 위원장이 지난 1일 신의주 위화도 온실종합농장 준공식에 참석했다고 2일 보도했다.

북한은 2024년 여름 대규모 수해를 입은 위화도 지역에 지난해 2월 온실농장을 짓기 시작했다. 여의도 면적의 1.5배 수준인 450정보(4.5㎢)에 달하는 온실농장에는 온실호동과 남새(채소)연구소, 주택, 편의봉사시설이 들어섰다. 김 위원장은 지난해 2·8·9·10·11월 등 총 5차례 이곳을 방문하며 각별한 애정을 나타냈다.

김 위원장은 준공 축하 연설에서 “주민들이 천년 홍수에도 끄떡없을 든든한 방벽의 보호 속에 흥겨운 노동으로 가꾸어 갈 새 삶의 터전이 펼쳐진 것이 정말 기쁘고 감격스럽다”고 말했다. 김 위원장은 온실농장 건설에 참여한 군인과 청년들을 향해 “당 9차 대회에 드리는 자랑찬 창조의 성과로써 우리 혁명의 가장 강위력한 정예대오, 전위부대”라고 했다. 해군·공군 장병과 청년 단체인 백두산영웅청년돌격대가 농장을 건설했다.

김 위원장은 간부들과 온실을 돌아본 뒤 “우리는 지금 지방의 근본적인 개변을 위한 중요한 변화과정을 경과하고 있다”고 말했다. 그는 “신의주 온실종합농장 건설은 당 중앙위원회 제8기 기간에 진행한 가장 방대한 사업들 중 하나”라고 했다.

김 위원장은 이달 열릴 것으로 예상되는 9차 당대회에서 신의주 온실농장 건설을 중요 성과로 내세울 것으로 예상된다. 김 위원장은 “어머니당 제9차 대회가 충성의 노력적 선물을 안고 위대한 우리 국가의 수도에 당당히 들어서게 될 장한 청년건설자들을 기다리고 있다”며 “우리 평양에서 다시 만나자”고 말했다. 북한 매체는 그간 수해를 입은 지역에 대규모 온실 농장이 들어선 것에 대해 “인민의 기쁨이고 자랑”이라고 강조해왔다.

이날 준공식에는 지난해 12월 중순 노동당 전원회의 이후 한동안 모습을 보이지 않다가 지난달 30일 당 중앙위원회 본부대표회에서 다시 모습을 드러낸 김덕훈 당 비서(전 내각총리)가 동행했다. 이 밖에 박태성 내각총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원·박정천·리일환 당 비서, 노광철 국방상, 김철삼 평안북도위원회 책임비서, 김광혁 공군사령관 등 고위 간부들이 대거 참석했다.