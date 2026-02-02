창간 80주년 경향신문

서울시, 취약계층 문화누리카드 지원금 15만원으로 인상

경향신문

입력 2026.02.02 15:00

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울시 제공.

서울문화재단이 기초생활수급자와 차상위 계층의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 문화누리카드 지원금을 전년 대비 1만원 늘려 연간 15만원으로 인상한다고 2일 밝혔다.

문화누리카드는 서울시와 문화체육관광부, 한국문화예술위원회가 복권기금 재원을 통해 추진하는 문화복지 사업이다. 만 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 1인당 연간 15만원을 지원한다.

특히 올해부터는 기본 지원금에 더해 문화 향유가 중요한 생애주기에 속한 ‘청소년기·준고령기’ 이용자를 대상으로 1만원을 추가 지원한다. 추가 지원 대상은 2008~2013년생(청소년기), 1962~1966년생(준고령기)으로, 해당 연령에 속한 대상자는 연간 최대 16만원을 받게 된다.

문화누리카드 발급은 가까운 행정복지센터를 방문하거나 문화누리카드 홈페이지와 모바일 앱을 통해 발급 신청할 수 있으며 오는 11월 30일까지 가능하다.

이미 문화누리카드를 발급 받아 지난해 3만원 이상 사용한 이력이 있고 올해도 수급 대상 조건을 유지한 경우는 별도의 신청 절차 없이 자동으로 1만원 인상된 지원금이 재충전된다. 발급받은 문화누리카드는 2026년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

자세한 사항은 문화누리카드 홈페이지(www.mnuri.kr)와 고객센터(1544-3412), 서울문화누리 블로그(blog.naver.com/ssculture), 인스타그램(@seoul_mnuri), 카카오톡플러스친구(@서울문화누리) 등에서 확인할 수 있다.

