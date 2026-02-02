농어촌 기본소득 효과…충북 옥천군, 4년 만에 인구 5만 명 회복

매달 15만 원을 지급하는 농어촌 기본소득 효과에 힘입어 충북 옥천군이 4년 만에 인구 5만 명을 회복했다.

군은 지난달 31일 기준 옥천군 인구가 5만 명을 기록했다고 2일 밝혔다. 옥천군 인구가 5만 명을 회복한 것은 2022년 2월 4만9959명으로 떨어진 이후 4년 만이다.

옥천지역 인구가 5만 명을 회복한 것은 농어촌 기본소득 덕분이다.

지난해 10월 기준 4만8340명에 불과했던 옥천군의 인구는 지난해 12월 농어촌 기본소득 지급 계획 발표 이후 두 달 사이 1261명이 늘었다. 이어 지난달 말에는 5만 명을 회복했다.

옥천군은 1970년대까지만 해도 10만 명을 웃돌았지만 이후 급격하게 인구가 줄어들었다. 2022년 2월 인구 5만 명이 깨졌고, 지난해 2월에는 4만8083명으로 최저치를 기록하기도 했다.

군은 최대 150만 원의 전입지원금을 지급하는 등 여러 가지 전입 장려책을 시행했지만 큰 효과를 거두지 못했다.

하지만 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업이 판도를 바꾸기 시작했다. 올해부터 2년간 모든 군민에게 매달 15만 원의 지역상품권을 지급한다는 파격적인 혜택으로 옥천지역 인구는 큰 폭으로 늘었다.

사업 계획 발표 직후, 하루 평균 20~30명 수준이던 전입 신고는 2~3배 이상 급증했고, 반대로 지역을 떠나는 전출 인구는 한 자릿수로 뚝 떨어졌다.

군은 오는 27일부터 매달 15만 원씩의 지역화폐를 농어촌 기본소득으로 지급할 계획이다.

황규철 옥천군수는 “농어촌 기본소득이 인구 유입뿐만 아니라 침체했던 골목상권과 지역 경제에도 상당한 활기를 불어넣을 것으로 기대하고 있다”며 “농어촌 기본소득이 가져온 훈풍이 일시적 현상에 그치지 않고 지역발전의 초석이 되도록 다양한 시책을 마련하겠다”고 말했다.