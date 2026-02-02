군인권운동 10년 마치고 서울시장 출마…김형남 “세상에 바꿀 수 없는 건 없다”

창간 80주년 경향신문

군 인권운동가로 10년간 활동했던 김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 "당신을 닮은 첫 번째 서울시장이 되겠다"며 서울시장 선거 출마를 선언했다.

김 전 사무국장은 "서울은 성실하게 노력하는 사람들의 자리를 뺏는 도시다. 내가 일해서 번 돈은 누군가의 시드머니가 되고 그 돈으로 뛴 집값이 나를 변두리로 밀어낸다"며 "이렇게 소수가 기회와 이익을 독점한 도시는 미래가 없다"고 했다.

김 전 사무국장은 핵심 공약으로 서울주택도시개발공사의 주력 사업을 빌라·다세대주택 공공 매입임대로 전환해 '1년 집세 365만원'의 시드타운을 건설하는 주거 정책을 내세웠다.

입력 2026.02.02 15:11

  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 서울 중구 숭례문 앞에서 서울시장 선거 출마를 선언하고 있다. 김형남 제공

군 인권운동가로 10년간 활동했던 김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 “당신을 닮은 첫 번째 서울시장이 되겠다”며 서울시장 선거 출마를 선언했다.

김 전 사무국장은 이날 서울 중구 숭례문 앞에서 출마 기자회견을 열어 “저는 가장 바뀌지 않을 것 같았던 군대를 바꿔왔다. 이 세상에 바꿀 수 없는 건 없다. 우리가 아직 시작하지 않았을 뿐”이라며 이같이 말했다. 김 전 사무국장은 군 제대 직후인 2016년부터 지난달까지 군인권센터에서 활동했고, 2024년 22대 총선 때는 더불어민주당 선거대책위원회에서 국민참여선대위원장을 맡았다. 그는 지난 1월 12일 민주당 중앙당 예비후보자 자격심사위원회에 예비후보자로 접수했다.

김 전 사무국장은 “서울은 성실하게 노력하는 사람들의 자리를 뺏는 도시다. 내가 일해서 번 돈은 누군가의 시드머니가 되고 그 돈으로 뛴 집값이 나를 변두리로 밀어낸다”며 “이렇게 소수가 기회와 이익을 독점한 도시는 미래가 없다”고 했다.

김 전 사무국장은 핵심 공약으로 서울주택도시개발공사(SH)의 주력 사업을 빌라·다세대주택 공공 매입임대로 전환해 ‘1년 집세 365만원’의 시드타운을 건설하는 주거 정책을 내세웠다. 특히 아파트 재건축·재개발 시 분양주택과 공공임대주택을 혼합 공급하는 소셜믹스 정책은 청년임대주택 건축으로 전환하겠다고 밝혔다. 청년이 20대에 임대주택에서 돈을 모아 30대에 내 집을 마련하도록 하겠다는 구상이다.

김 전 사무국장은 거래 신고 의무가 없는 상가 임대차계약을 전수조사해 임대료 변동 현황을 블록별로 공개하고, 온라인 배달 플랫폼 계약 실태도 전수조사해 수수료·광고비를 공개하겠다고 공약했다. 또 플랫폼 노동자·프리랜서 등 비정형 노동자들을 위한 서울형 신용보증 제도와 소득 안전망을 구축하겠다고 밝혔다.

김 전 사무국장은 민주당 당원들을 향해선 “우리 당은 서민과 중산층을 배려하는 정당이 아니라 대변하는 정당”이라며 “서울의 위기와 불안을 해결하는 일 역시 이 원칙에서부터 시작돼야 한다”고 말했다.

