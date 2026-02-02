김영록 지사 “광주·전남 반도체 3축 클러스터 조성···인구 400만 시대 연다”

김영록 전남도지사가 2일 인구 400만 시대를 목표로 한 ‘광주·전남 반도체 3축 클러스터 비전’을 발표했다.

김 지사는 이날 도청 브리핑실에서 “전남광주특별시에 기업이 오고 일자리가 늘어 청년이 머무는 미래를 열 핵심 열쇠는 반도체 산업”이라며 “반도체 클러스터 조성을 통해 대통합·대부흥 시대를 열겠다”고 강조했다.

최근 세계가 글로벌 반도체 전쟁에 국가역량을 총동원하는 시점에서 우리 기업들은 1000조원에 달하는 투자를 단행하며 주도권 선점에 나섰다. 반도체 산업의 생명줄인 물과 전기를 안정적으로 확보하는 것이 필승 전략이다. 이 때문에 대만은 수도가 아닌 타이중과 타이난에, 일본은 도쿄를 벗어나 홋카이도와 구마모토에 반도체 생태계를 구축하고 있다.

하지만 우리나라는 지난 보수정권이 인프라와 인력을 명분으로 수도권에 반도체 국가산단 조성을 결정했는데 물과 전기 확보가 막막한 실정이다.

김 지사는 “전남광주특별시가 대한민국 반도체 클러스터 조성의 최적지”라며 “광주권과 서부권, 동부권을 중심으로 반도체 3축 클러스터를 조성해야 한다”고 강조했다. 광주권은 17개 대학에서 배출되는 연간 3만1000명의 인재와 GIST 등 연구 인프라를 바탕으로 ‘혁신의 중심’ 역할을 수행한다. 광주 군공항 이전 부지 100만평에는 기업·대학 공동연구와 시험대인 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’를 조성하고, 광주·장성 첨단산단의 패키징 클러스터를 통해 기술 생태계를 완성할 방침이다.

전남 서부권은 솔라시도 기업도시를 중심으로 ‘반도체 생산기지’가 된다. 영암호 등에서 확보 가능한 일일 107만 톤의 용수는 반도체 팹 6기 필요량을 충족한다. 전력은 2029년까지 345kV 송전망을 구축하고 2035년까지 태양광과 해상풍력 등 17.5GW의 재생에너지 인프라를 확충해 RE100 대응과 저렴한 전기 공급을 현실화한다. 무안국제공항은 이를 뒷받침할 항공물류 관문으로 활용된다.

전남 동부권은 석유화학·철강 기반 소부장 기업들의 반도체 분야 전환을 유도해 ‘공급망 완결형 권역’으로 육성한다. 여수·순천·광양만권 120만평의 RE100 미래첨단산업 복합 콤플렉스에 반도체 산업을 결합해 피지컬 AI와 로봇 산업의 요람으로 키우겠다는 구상이다.

김 지사는 “광주와 전남은 물과 전기, 인재와 기술, 소부장과 물류를 연결하는 최적의 반도체 생태계를 갖춘 준비된 지역”이라며 “광주·전남 반도체 3축 클러스터로 대한민국 산업의 물길을 돌리고, 수도권 1극 체제를 넘어 균형발전의 새 지평을 여는 한편 인구 400만의 전남광주특별시 대부흥의 새 역사를 쓰겠다”고 말했다.