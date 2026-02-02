창간 80주년 경향신문

양구군, 2월 지역 화폐 ‘배꼽페이’ 이용하면 최대 20% 적립 혜택 제공

경향신문

본문 요약

강원 양구군은 설 명절을 맞아 지역 경기 회복을 위해 2월 한 달간 지역 화폐인 '배꼽페이'를 사용하면 최대 20%의 적립 혜택을 제공하기로 했다고 2일 밝혔다.

현재 양구군은 배꼽페이 가맹점에서 결제할 경우 사용 금액의 10%를 상시 적립해 주고 있다.

여기에 설 명절을 맞아 오는 28일까지는 추가로 5%를 적립해 총 15%의 기본 적립 혜택을 제공한다.

양구군, 2월 지역 화폐 ‘배꼽페이’ 이용하면 최대 20% 적립 혜택 제공

입력 2026.02.02 15:22

  • 최승현 기자

양구군청 전경. 양구군 제공

강원 양구군은 설 명절을 맞아 지역 경기 회복을 위해 2월 한 달간 지역 화폐인 ‘배꼽페이’를 사용하면 최대 20%의 적립 혜택을 제공하기로 했다고 2일 밝혔다.

현재 양구군은 배꼽페이 가맹점에서 결제할 경우 사용 금액의 10%를 상시 적립해 주고 있다.

여기에 설 명절을 맞아 오는 28일까지는 추가로 5%를 적립해 총 15%의 기본 적립 혜택을 제공한다.

또 홍보 대상 가맹점을 이용할 경우 5%를 더 적립해 최대 20%의 적립 혜택을 받을 수 있다.

배꼽페이 추가 적립 가맹점은 착한가격업소와 전통시장, 스포츠 모범업소, 모범음식점 등 100여 곳이다.

가맹점 현황은 양구군청 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 추가 적립 혜택은 예산 소진 시까지 운영한다.

이밖에 양구군은 2월 한 달간 배꼽페이로 50만 원 이상 결제한 소비자를 대상으로 전자 추첨 이벤트를 진행한다.

추첨을 통해 10만 원 10명, 5만 원 30명, 3만 원 50명에게 배꼽페이를 지급할 예정이다.

추첨은 오는 3월 10일 진행되며, 당첨금은 배꼽페이로 자동 지급된다.

이미숙 양구군 경제체육과장은 “설 명절을 맞아 지역 상권에 활력을 불어넣고자 배꼽페이 추가 적립과 이벤트를 함께 마련했다”라며 “배꼽페이를 적극적으로 이용해 주시면 지역 소상공인에게도 큰 도움이 된다”라고 말했다.

