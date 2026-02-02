오늘의 부고-김승원 서울경찰청 경감 별세 외

■임태훈 전 KIST 부원장 별세, 성은·수은씨 부친상=1일 서울아산병원. 발인 4일 (02)3010-2000
■김승원 서울경찰청 제4기동대 43제대 경감 별세, 이효정 한국신문협회 전략기획부 차장 남편상=2일 고려대구로병원. 발인 4일 (02)857-0444
■정두영 원일수산식품 회장 별세, 진원·진일씨 부친상=2일 강남세브란스병원. 발인 4일 (02)2019-4000
■이성덕씨 별세, 동현 우리은행 홍보실 차장·정아 수성미래교육재단 팀장·수진씨 부친상, 김윤진 우리은행 차장 시부상, 전광우 더시티극단 대표·이민권 파라다이스 오퍼레이션팀 부장 장인상=1일 서울아산병원. 발인 4일 (02)3010-2000
■홍태준씨 별세, 경표 연합인포맥스 차장·경훈 씨티닷츠 차장 부친상=1일 용인세브란스병원. 발인 4일 (031)678-7600
■유병연씨 별세, 정기채·흥채씨·영채 메리츠증권 고문 모친상=2일 대구보훈병원. 발인 4일 (053)625-4466
■김옥만씨 별세, 정진인 전 군산예술의전당 관리과장 장인상=2일 전주시티장례문화원. 발인 4일 (063)274-4444
■구희원씨 별세, 예림 프로야구 KIA 타이거즈 전력분석 코치 부친상=2일 광주 금호장례식장. 발인 4일 (062)227-4000
■남애란씨 별세, 오정현 대전신세계백화점 사회공헌팀 과장 모친상=2일 세종충남대병원. 발인 4일 (044)863-4444
■한형석씨 별세, 일수씨·찬수 한국시멘트협회 대외협력실장·혜자·혜선씨 부친상=2일 의정부을지대병원. 발인 4일 (031)951-7444
■권종원씨 별세, 태호씨·태창 한미글로벌 전무·은숙씨·영숙 SBS PD 차장 부친상, 김재근 대성오토 대표·이진희 MBC 국장 장인상=1일 여의도성모병원. 발인 4일 (02)3779-1526
■이진매씨 별세, 신현상 SBS Biz 부국장·경상·수남씨 모친상=2일 분당서울대병원. 발인 4일 (031)787-1500
■박일규씨(시인) 별세, 수아 가톨릭다이제스트 대표·유정 CRT 대표이사 부친상, 윤학 흰물결아트센터 대표, 강승원씨(소아과 전문의) 장인상=1월31일 청담동성당장례식장. 발인 3일 (02)3447-0758
■우순남씨 별세, 박춘근 부국증권 감사실장 이사보 모친상=1일 천안 단국대병원. 발인 3일 (041)550-7474
■윤태형씨 별세, 선근 김앤장 변리사·충식 HJC 지원팀장·혜정씨(약사)·자경 마스턴투자운용 전무 부친상=1일 순천향대 천안병원. 발인 3일 (041)570-2444