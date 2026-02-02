오늘의 인사-인사혁신처, 법무부, 해수부, 한국콘텐츠진흥원 외

■인사혁신처 ◇과장급 전보 △인사관리국 연금복지과장 김창주 △윤리복무국 재산심사기획과장 김은이 △인사혁신국 전략인재선발과장 권영아 △윤리복무국 취업심사과장 이병관
■법무부 ◇고위공무원 승진 △정책기획관 김상권 △법무부 박진열 ◇출입국·외국인정책본부 부이사관(3급) 승진 △외국인보호위원회 사무국장 정희정
■해양수산부 ◇국장급 전보 △해사안전국장 이수호 △중앙해양안전심판원 심판관 최성용 ◇과장급 전보 △수출가공진흥과장 임창현
■문화체육관광부 ◇과장급 전보 △예술인권리보호과장 문지희
■질병관리청 ◇과장급 전입 △정보통계데이터담당관 장호연
■우주항공청 ◇과장급 △국제협력담당관 김정훈 △우주항공산업기반과장 정관우
■주택도시보증공사 ◇본부장 선임 △금융사업본부장 양인석
■한국콘텐츠진흥원 ◇본부장 전보 △글로벌혁신부문 경영전략본부 본부장 엄윤상 △〃 콘텐츠수출본부 본부장 박인남 △콘텐츠기반본부 본부장 구경본 ◇본부장 신임 △방송영상본부 본부장 전우영 △게임신기술본부 본부장 김성준 △콘텐츠IP진흥본부 본부장 이도형 ◇팀장 전보 △전략혁신팀 팀장 박혁태 △수출전략팀 팀장 유성훈 △OTT글로벌유통팀 팀장 최승연 △게임유통팀 팀장 강경석 △게임기반조성팀 팀장 주성호 △기업육성팀 팀장 강소현 △미래정책팀 팀장 이강훈 △홍보팀 팀장 김소연 ◇팀장 신임 △인사팀 팀장 최윤수 △재무팀 팀장 이우진 △안전경영팀 팀장 조기영 △아시아중동수출지원팀 팀장 이영훈 △미주유럽수출지원팀 팀장 심희대 △게임전략팀 팀장 곽혁수 △인재양성팀 팀장 오영은 △산업정책팀 팀장 김희숙
■한국국제교류재단(KF) ◇전보 △베이징사무소장 박지영 △아세안문화원 문화사업부장 윤창식 △LA사무소장 임상일 △커뮤니케이션부장 직무대리 이정연 △ICT기획부장 직무대리 이호준
■한국평가데이터 ◇지사장 임명 △부산경남지사 이용수 ◇지사장 전보 △서울지사 정귀송
■iM증권 ◇팀장 신규 보임 △PF투자금융팀장 백승인
■KBS △보도시사본부 선거방송기획단장 박진영 △전주방송총국 보도국장 한주연 △대전방송총국 기술국장 장재경 △〃 총무국장 김창민 △청주방송총국 보도국장 구병회 △춘천방송총국 편성제작국장 안진
■중앙일보 ◇보임 △EYE담당 배재성 △EYE2팀장 한영혜
■OBS경인TV △보도본부장(부사장 겸임) 박진용 △상무(미디어본부장) 차규남
■고려대 ◇교원 보직 △이과대학장 최기항 △정보대학장 겸 SW·AI 융합대학원장 유헌창 △디자인조형학부장 이예승 △방사선안전관리센터장 이은진 △안암학사 관장 박제원 △농장장 이상현
■한국폴리텍대학 ◇법인 및 부설기관 보직자 임명 △경기북부캠퍼스 설립추진단장 박상호 △한국폴리텍대학 인재원장 장욱진 △감사실장 최용준 △총무국장 윤광섭 △운영국장 정필중 △기획부장 표정선 △총무부장 손병열 △인사부장 조형준 △홍보부장 최진경 △감사부장 임성중 ◇대학 보직자 임명 △한국폴리텍Ⅱ대학 행정처장 김순범 △한국폴리텍Ⅲ대학 〃 김덕철 △한국폴리텍Ⅵ대학 〃 박영
■삼성서울병원 △진료부원장 손태성 △외래부장 이광혁 △수술실장 겸 마취통증의학과장 곽미숙 △SMC파트너즈센터 부센터장 장원혁 △감염내과장 정두련 △암병원장 김희철 △암병원 운영지원실 실차장 유재민 △암병원 운영지원실 실차장 양경미 △암병원 암데이터관리팀장 신동현 △환자성과가치혁신실장 조주희 △혁신신약개발센터장 박세훈 △지능형의료로봇연구센터장 정규환 △AI연구센터장 양광모 △기획총괄 겸 기획실장 조익준 △기획부실장 서성욱 △기획부실장 강철인 △커뮤니케이션실 실차장 박혜윤 △디지털혁신추진단장 이규성 △데이터혁신센터 부센터장 강미라 △간호부원장 함윤희 △QI실장 김덕경 △QPS실차장 전병준 △위기대응·PI실차장 강원석 △환자행복실차장 홍상덕 △교육인재개발실차장 허규연 △병원발전지원실장 문일준
■계명대 동산의료원 ◇계명대 동산병원 △동산병원장 김준형 △진료부원장 손영길 △행정부원장 여창기 △기획조정실장 김병훈 △스마트혁신실장 송봉일 △의료질관리실장 이무숙 ◇계명대 대구동산병원 △대구동산병원장 김상현 △대구동산병원 부원장 정성원 ◇계명대 동산의료원 △경영전략처장 이경재
■미디어펜 ◇부국장 승진 △문수호 ◇팀장 임명 △산업부 박준모 △경제부 이원우 △건설부동산부 서동영 ◇AI룸(신설) △총괄단장 이미미 △실무위원 박준모 이원우 서동영
■EBN △첨단산업부장 조재범 △미래산업부장 권영석 △건설부동산팀장 이승연
■포인트데일리 △산업부 부국장 송영택
■서울와이어 △Biz&Law 섹션 에디터 황대영