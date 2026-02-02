부산시 가덕도신공항 인프라 건설 박차···공항부지 조성 컨소시엄 구성은 난항

부산시가 가덕도신공항 개항으로 급증할 것으로 예상되는 인근 지역 교통인프라 개선사업에 나서고 있다. 하지만 가덕도신공항 공사를 맡을 가능성이 높은 대우건설 컨소시엄은 구성에 난항이 이어지고 있다.

부산시는 2일 오전 강서구 희망공원에서 ‘가덕대교~송정나들목(IC) 고가도로 건설사업 기공식’을 열었다고 이날 밝혔다. 이 공사는 강서구 송정동 가덕대교에서 송정나들목까지 구간(2.72㎞)에 고가도로를 건설하기 위해 시작됐다. 신공항 개항으로 급증이 예상되는 구간의 차량 흐름을 개선하고 통행 안전성을 높이기 위한 사업이다.

이 사업은 2021년 8월 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과해 타당성을 확보했다. 같은 해 9월 국토교통부의 제5차 국도·국지도 건설계획에 반영됐다. 이날 시작된 공사는 2030년 말 완공될 예정이다.

박형준 부산시장은 “이번 고가도로는 가덕도신공항과 서부산권을 잇는 중요한 교통축으로, 시민이 체감할 수 있는 교통 개선 효과가 클 것”이라고 말했다.

부산시는 교통개선을 위한 인프라 개선에 나서고 있지만, 가덕도신공항 부지 조성 공사에 나설 대우건설 컨소시엄은 건설사의 잇단 불참 결정으로 구성에 난항이 이어지고 있다. 최근 롯데건설이 컨소시엄에 불참하기로 했고, 금호건설과 코오롱글로벌도 탈퇴한 상황이다.

앞서 지난달 16일 마감된 입찰참가자격사전심사(PQ) 서류 제출에는 대우건설 컨소시엄이 단독 응찰해 유찰됐다. 2차 입찰 마감일은 오는 6일이다.