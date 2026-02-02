창간 80주년 경향신문

전국 많은 눈에 일부 항공기·여객선 결항···“도로 살얼음 주의”

본문 요약

1일 밤부터 전국적으로 많은 눈이 내리면서 일부 항공기·여객선 운항과 국립공원 출입이 통제됐다.

전날 밤부터 눈이 집중된 지역을 중심으로 눈길 사고 등이 잇따랐다.

이날 오전 4시49분쯤 익산평택고속도로 하행선 청양IC 인근에서 차량 10대가 잇따라 부딪히는 연쇄 추돌 사고가 발생해 40대 운전자 1명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

전국 많은 눈에 일부 항공기·여객선 결항···“도로 살얼음 주의”

입력 2026.02.02 15:30

  안광호 기자

폭설 속 출근길. 연합뉴스

1일 밤부터 전국적으로 많은 눈이 내리면서 일부 항공기·여객선 운항과 국립공원 출입이 통제됐다.

2일 중앙재난안전대책본부(중대본) 대설 대처상황 보고에 따르면 오전 10시 기준 김포공항과 제주공항 등 9편의 항공기가 결항됐다. 진도~제주, 여수~거문 등 13개 항로 15척의 여객선 운항도 중단됐다. 또 치악산 등 4개 국립공원 56개 구간의 출입도 제한됐다. 제주에서는 대설주의보가 내려진 한라산을 중심으로 탐방로가 전면 또는 부분 통제됐고, 1100도로 등 산간도로의 차량 운행이 제한됐다.

이날 오전 10시까지 24시간 내린 눈의 양은 강원 정선 14.7㎝, 강원 횡성 11.2㎝, 전북 고창 6.6㎝, 강원 원주 5.7㎝, 충남 아산 5.7㎝, 충북 제천 5.3㎝, 전남 영암 3.8㎝, 세종 3.7㎝, 제주 서귀포 3.1㎝, 경북 울릉 3.1㎝ 등이다.

전날 밤부터 눈이 집중된 지역을 중심으로 눈길 사고 등이 잇따랐다. 이날 오전 4시49분쯤 익산평택고속도로 하행선 청양IC 인근에서 차량 10대가 잇따라 부딪히는 연쇄 추돌 사고가 발생해 40대 운전자 1명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 전남 순천에서는 승합차가 눈길에 미끄러져 탑승자 4명이 병원으로 이송됐으며, 이 중 1명은 심정지 상태였던 것으로 확인됐다. 광주에서는 승용차가 눈길에 미끄러져 상가로 돌진하고, 경기 남양주 화도읍에서는 승용차가 가드레일을 들이받은 뒤 다른 차량과 추가로 충돌하는 사고가 발생했다.

지방정부들은 전날 밤부터 제설 장비와 인력을 대거 투입해 대응에 나섰다. 인천시는 제설 장비 200여대와 인력 수백 명을 동원해 염화칼슘 수천t을 살포했고, 충청·전라·경남 지역 지자체들도 간선도로와 고갯길을 중심으로 제설 작업을 벌였다.

기상청은 “이날 눈이 그친 뒤에도 낮은 기온으로 도로 살얼음이 오래 지속될 수 있다”며 “감속 운전과 차간 거리 확보, 보행 시 미끄럼 사고 예방에 각별히 주의해달라”고 당부했다.

