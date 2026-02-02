금융당국, 3일부터 ‘사이버 이상거래 탐지 AI’ 가동…주가조작 신속 대응

금융당국이 주가조작 등 불공정거래 행위가 발생한 직후 초기 대응을 강화하기 위해 오는 3일부터 사이버 이상거래를 탐지하는 인공지능(AI) 시스템을 가동한다.

금융위원회는 지난해 7월 발표한 ‘자본시장 불공정거래 근절 실천방안’의 후속 조치로 한국거래소를 통해 AI 대응 체계를 가동키로 했다고 2일 밝혔다.

이 시스템은 과거 이상거래 가능성이 제기됐던 종목과 관련된 온라인 게시글, 스팸문자 신고, 유튜브 영상, 그리고 주가 상승 데이터 등을 함께 학습해 개발됐다. 사람이 일일이 확인하기 어려운 데이터들을 AI에게 학습시킨 것이다.

AI는 이들 정보를 바탕으로 객관적인 판단 지표를 만들어 사이버 공간의 정보 흐름을 감시하게 된다. AI는 상장 종목별로 위험 점수를 매기고, 당국은 이를 참고해 해당 종목에서 실제 이상거래가 있었는지 점검할 예정이다.

금융당국은 이를 통해 보다 다양한 사이버 정보를 빠르고 효율적으로 분석해 이상거래에 신속히 대응할 수 있게 된다고 밝혔다. 특히 위험 종목군을 효율적으로 분류할 수 있어 초기 분석 기간이 단축될 전망이며, 모니터링할 수 있는 사이버 정보의 범위도 확대할 수 있을 것으로 예상된다.

금융위 관계자는 “AI 시스템을 통해 자본시장 불공정 거래 행위를 조기에 적발할 수 있도록 만전을 기하는 한편, 향후에도 AI 기술과 사이버 정보의 활용을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.