제주 농촌학교는 왜 학생수가 늘었을까···‘농어촌 유학+자율학교’

전체 학생수 감소 속 늘어난 학교 74% 읍면 지역 올해 농어촌 유학 학생 165명 읍면 지역 배정 특성화한 제주형 자율학교도 농어촌·원도심서 ‘인기’

올해 제주에서 학생수가 늘어난 초등학교의 74%가 농어촌 지역 학교인 것으로 나타났다. 농어촌 유학 제도와 제주형 자율학교가 읍·면 지역으로 학생들을 유입시키는 데 주효했던 것으로 분석된다.

2일 제주도교육청에 따르면 2026학년도 제주지역 초등학생 수는 3만4265명으로 지난해에 비해 1979명(5.5%) 감소했다. 학급 수도 1754학급으로 27학급(1.5%) 줄었다.

전체적인 학생수 감소세에도 불구하고 제주남초와 제주북초, 보목초 등 31개교에서는 오히려 학생수가 늘었다. 특히 이 중 74%(23개교)가 읍면 지역에 위치한 것으로 확인됐다.

도교육청은 농어촌 유학과 제주형 자율학교 정책이 읍·면 지역 학교 활성화에 도움이 된 것으로 보고 있다.

농어촌 유학은 도시 학생들이 농어촌 생활을 경험하기 위해 전학하는 제도인 만큼 유학생 전원이 읍·면 지역 학교로 배정된다.

올해 다른 지역에서 제주를 찾은 농어촌 유학생은 총 100가구 165명이다. 이 중 25가구 41명은 지난해 2학기부터 참여해 온 기존 가구다. 지난해 2학기 참여자 중 유학 연장 신청률은 가구 기준 83.3%, 학생 기준 85.4%에 달했다.

올해 신규 선발된 학생은 75가구 124명이다. 특히 이번 신규 모집에는 총 184가구 286명이 지원하며 제주 농어촌 유학에 대한 높은 관심을 입증했다. 도교육청 관계자는 “지난해 2학기 시범사업으로 농어촌 유학을 처음 실시했다”면서 “올해 농어촌 유학 운영 학교를 기존 6개교에서 14개교로 확대하면서 선발 인원을 늘렸다”고 설명했다.

제주형 자율학교 역시 힘을 발휘했다. ‘제주특별법’에 근거한 제주형 자율학교는 학교장이 교육과정을 자율적으로 운영하는 모델로, 다혼디배움학교, 문예체학교, 글로벌역량학교, IB 학교 등 15개의 유형이 있다.

실제 농어촌 유학학교이자 제주형 자율학교를 겸한 성읍초(20명), 창천초(14명), 수산초(9명), 신례초(9명) 등에서 학생수가 늘었다.

농어촌은 아니지만 인구가 빠져나가는 원도심에 위치해 폐교 위기까지 몰렸던 제주남초(글로벌역량학교)의 학생수는 올해 167명으로 지난해보다 48명 늘었다. 같은 원도심에 있는 제주북초(IB 학교) 역시 지난해 313명에서 올해 354명으로 41명 늘었다.

도교육청 관계자는 “농어촌 유학은 학생 개개인의 성장뿐만 아니라 소규모 학교에 활력을 불어넣는다”라면서 “이번 학급편성 결과를 보면 31개교에서 학생 수가 증가했는데 이 중 23개교가 읍면지역에 집중된 것을 보면 농어촌 유학과 제주형 자율학교 정책이 지역 학교 활성화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다”고 밝혔다.