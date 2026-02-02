창간 80주년 경향신문

‘1억 공천헌금’ 수사 한 달째…진실 공방 검증 이어가는 경찰, 조만간 마무리할까

경향신문

본문 요약

강선우 의원과 김경 전 서울시의원간 '1억 공천헌금 수수 의혹'을 수사하는 경찰이 강 의원 추가 소환을 검토하고 있다.

강 의원에 대한 1차 조사 후 경찰은 김 전 시의원과 남씨를 각각 지난달 29일, 23일 다시 불러 조사했다.

세 사람의 진실 공방을 재확인하기 위해 경찰은 의혹의 정점인 강 의원에 대한 추가 소환도 검토하는 것으로 전해졌다.

‘1억 공천헌금’ 수사 한 달째…진실 공방 검증 이어가는 경찰, 조만간 마무리할까

입력 2026.02.02 16:13

  • 박채연 기자

공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 지난달 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 문재원 기자

공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 지난달 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 문재원 기자

강선우 의원과 김경 전 서울시의원간 ‘1억 공천헌금 수수 의혹’을 수사하는 경찰이 강 의원 추가 소환을 검토하고 있다. 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대가 지난해 12월31일 본격적으로 수사에 착수한 지 한달여만에 사실상 마무리 단계에 들어간 것으로 보인다. 경찰은 지난 1월 한달간 돈을 주고, 받고, 전달한 주요 피의자 3명을 번갈아 가며 9차례 불러 조사했다.

2일 경향신문 취재를 종합하면 공공범죄수사대는 지난달 김 전 시의원은 4차례, 강 의원의 전 사무국장(보좌진) 남모씨도 4차례 불러 조사했다. 강 의원은 지난달 20일 한차례만 불렀다. 지난달 11일과 24일에는 김 전 시의원의 주거지와 사무실 등도 압수수색했다.

김 전 시의원은 미국에서 귀국하기 전 제출한 자수서를 바탕으로 지난달 11일, 15일, 18일 세 차례 조사를 받으면서 진술을 더 구체적으로 한 것으로 전해졌다. 2022년 초 강 의원 측이 먼저 공천헌금을 요구했고 서울 용산구의 한 호텔 카페에서 강 의원에게 1억이 담긴 쇼핑백을 직접 줬다는 취지다. 김 전 시의원은 이후 같은 해 가을쯤 1억원을 돌려받았다고 진술한 것으로 알려졌다. 남씨도 지난달 7일과 17일, 23일 세 차례 조사 과정에서 진술을 번복하면서 강 의원이 1억원을 전세자금으로 사용했다고 말한 것으로 전해졌다.

강 의원은 지난달 20일 조사에서 엇갈리는 진술을 내놓았다. 김 전 시의원에게 돈을 돌려줬다는 진술은 앞선 두 사람과 같았지만, 자신은 1억원의 존재를 사후에 알았다는 것이다. 또 김 전 시의원이 먼저 돈을 전달하려고 했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 김 전 시의원이 2022년 초뿐만 아니라 2022년 말과 2023년 말에도 강 의원의 만류에도 돈을 전달하려 했다고도 주장했다고 한다.

경찰은 그간 확보한 압수물과 관련자 진술 등을 바탕으로 이들 진술의 신빙성을 검증하는 데 수사의 초점을 맞춰왔다. 강 의원에 대한 1차 조사 후 경찰은 김 전 시의원과 남씨를 각각 지난달 29일, 23일 다시 불러 조사했다. 세 사람의 진실 공방을 재확인하기 위해 경찰은 의혹의 정점인 강 의원에 대한 추가 소환도 검토하는 것으로 전해졌다.

경찰이 강 의원의 대한 2차 조사를 마치면 수사는 마무리 수순으로 들어갈 것으로 보인다. 경찰은 주요 피의자 3인을 번갈아 불러 조사하면서 당시 상황을 재구성하는 데 주력했다. 경찰은 강 의원과 김 전 시의원에 대한 구속영장 신청과 불구속 송치 등 여러 가능성을 모두 검토하고 있다.

경찰은 ‘공천헌금 1억 수수’ 의혹 외에도 김 전 시의원의 차명·쪼개기 후원 의혹, PC 녹취파일 관련 추가 공천헌금 수수 의혹 등에 대한 수사도 이어가고 있다. 김 전 시의원은 지난달 29일 4차 조사에서 김 양모 전 서울시의장에게 수백만원을 전달한 것은 맞지만 양 전 의장 측근인 더불어민주당 A의원에겐 돈을 전달하진 않았다고 진술한 것으로 알려졌다. 이 돈이 공천과도 무관하다고 말한 것으로 전해졌다. 경찰은 양 전 의장을 불러 조사하는 것도 검토 중이다.

