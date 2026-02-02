창간 80주년 경향신문

경찰, 소방·고용노동부와 '1명 사망·1명 실종' 음성 공장 화재 원인 규명 착수

본문 요약

1명이 숨지고 1명의 실종자가 발생한 충북 음성군 생활용품 공장 화재와 관련 충북경찰청이 수사에 나선다.

경찰은 합동 감식을 통해 스프링클러 등 소방시설이 정상 작동했는지와 대피로 내 불법 적치물 여부 등을 포함해 화재 당시 안전 관리 상황까지 전반적으로 살필 예정이다.

경찰은 또 이날 화재 현장에서 발견된 시신 1구에 대한 신원 확인을 위해 부검을 했다.

입력 2026.02.02 16:24

  • 이삭 기자

입력 2026.02.02 16:24

  • 이삭 기자

충북 음성군 맹동면의 한 생필품 제조 공장에서 불이 나 직원 1명이 숨지고 1명이 실종된 가운데 소방당국이 내부에서 인명 검색을 하고 있다. 충북소방본부 제공.

충북 음성군 맹동면의 한 생필품 제조 공장에서 불이 나 직원 1명이 숨지고 1명이 실종된 가운데 소방당국이 내부에서 인명 검색을 하고 있다. 충북소방본부 제공.

1명이 숨지고 1명의 실종자가 발생한 충북 음성군 생활용품 공장 화재와 관련 충북경찰청이 수사에 나선다.

충북경찰청은 오는 3일 오는 3일 소방당국, 고용노동부와 함께 현장 감식을 진행할 계획이라고 2일 밝혔다.

경찰은 현장 감식에서 불이 시작된 것으로 추정되는 A동 1층 폐기물 처리장을 집중적으로 들여다 볼 계획이다. 경찰은 이곳에서 불길이 치솟는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상과 목격자 진술 등을 토대로 이곳을 최초 발화 지점으로 보고 있다.

또 이번 화재로 실종된 네팔 국적의 A씨(23)와 카자흐스탄 국적의 B씨(60) 등 2명도 이곳에서 일했던 것으로 파악됐다. 이들은 외주업체 소속으로 정식 비자를 발급받은 것으로 확인됐다. A씨 등은 생산과정에서 나온 면이나 부직포 등을 담아 외부 야적장으로 옮기는 일을 했던 것으로 알려졌다.

A씨는 유학생으로 학비를 벌기 위해 공장에 다닌 것으로 전해졌다.

경찰은 합동 감식을 통해 스프링클러 등 소방시설이 정상 작동했는지와 대피로 내 불법 적치물 여부 등을 포함해 화재 당시 안전 관리 상황까지 전반적으로 살필 예정이다.

경찰은 또 이날 화재 현장에서 발견된 시신 1구에 대한 신원 확인을 위해 부검을 했다. 앞서 지난달 31일 오전 0시 39분쯤 이 공장 A동 2층 계단에서 신원을 알 수 없는 시신 1구를 발견했다.

경찰은 실종자의 시신으로 추정하고 있지만 정확한 신원을 파악하는 데는 상당한 시일이 걸일 것으로 보고 있다.

나머지 실종자 1명을 찾기 위한 수색작업도 나흘째 진행되고 있다.

소방당국은 이날 충청·강원 구조단 등 총 38명과 장비 36대, 인명구조견 등을 투입해 실종자가 있을 것으로 추정되는 A동의 건물 잔해물을 걷어내며 수색 중이다.

경찰 관계자는 “공장 관계자의 진술과 인근 공장에 설치된 CCTV 등을 분석해 보면 A동에서 불이 나 B동과 C동으로 옮겨 간 것으로 보인다”며 “내부 CCTV가 모두 불에 탔고 대피한 직원 가운데 불이 시작되는 것을 본 사람이 없어 현재 발화 원인을 추정할 수 없다”고 말했다.

이번 화재는 지난 30일 오후 2시 55분쯤 발생했다. 소방당국은 화재 발생 30분 만에 주변 소방력을 총동원하는 ‘대응 2단계’를 발령하고 인원 619명, 헬기 6대 등 장비 109대와 무인 소방 로봇까지 투입해 화재진화에 나섰다. 화재 발생 21시간만인 지난 31일 낮 12시 8분쯤 진화가 완료됐다.

