“햇빛이 연금이다”···전북 진안, ‘햇빛소득 마을’ 조성 시동

전북 진안군이 ‘햇빛소득 마을’ 조성을 위해 전담 조직을 구성하고 사업 추진에 나섰다. 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농촌 마을에서 태양광 발전 수익을 주민 소득으로 환원해 마을의 자생력을 높이겠다는 취지다.

진안군은 2일 군청 강당에서 에너지 분야 전문가와 마을 대표 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘진안군 햇빛소득 마을 추진단’ 발대식과 주민설명회를 열었다고 밝혔다.

‘햇빛소득 마을’은 주민들이 마을협동조합을 구성해 태양광 발전시설을 설치·운영하고 발전 수익을 주민 배당금으로 지급하거나 마을 공동 복지사업 재원으로 활용하는 방식이다. 정부는 올해부터 5년간 매년 500개 마을 조성을 목표로 해당 사업을 국정과제로 추진하고 있다. 진안군은 추진단 출범을 통해 정부 공모 사업에 대응할 계획이다.

추진단은 이경영 부군수를 단장으로 인허가 담당 부서를 비롯해 안산시민햇빛발전협동조합, ㈜승화기술 등 민간 전문가가 참여했다. 한국전력, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등 관계기관과 금융기관도 협력 체계에 포함됐다.

진안군은 마을 단위 태양광 사업 추진 과정에서 발생하는 인허가 절차, 금융 조달, 전력 계통 연계 문제를 통합 지원한다는 방침이다.

주민 참여도는 확인됐다. 진안군이 지난해 12월 실시한 사전 수요조사에서 27개 마을이 참여 의사를 밝혔다. 진안군은 이달 중 마을별 간담회를 열어 협동조합 설립을 지원하고 3월 예정된 정부 공모 사업에 신청할 계획이다.

진안군 관계자는 “재생에너지 수익을 주민 소득으로 연결하는 구조를 만드는 것이 사업의 핵심”이라며 “사업 추진에 필요한 행정적·기술적 지원을 제공하겠다”고 말했다.