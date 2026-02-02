‘불확실성’ 암초 직면 국내 완성차, 1월 판매 성적표 보니…내수는 ‘선방’, 수출은 ‘저조’

연초부터 트럼프의 ‘관세 인상’ 방침 시사라는 암초를 만난 현대차그룹이 새해 첫 달 해외 시장에서 지난해 같은 기간보다 저조한 성적표를 받아들었다.

현대차의 국내 판매는 다소 증가했지만, 전달과 비교하면 큰 폭(-19.9%)으로 떨어졌다. 연말 특수가 소멸한 영향으로 분석된다.

현대차는 올해 1월 국내외 시장에서 지난해 동월 대비 1.0% 감소한 30만7699대를 판매했다고 2일 밝혔다. 해외 시장에서 지난해 1월보다 2.8% 감소한 25만7491대가 팔렸고, 국내 판매는 9.0% 증가한 5만208대로 집계됐다.

현대차 관계자는 “올해 예측하기 어려운 경영환경이 지속할 것으로 전망되지만 상품성을 개선한 신차를 출시해 시장 점유율을 꾸준히 확대하겠다”고 밝혔다.

기아도 국내에선 전년 동월 대비 12.2% 증가한 4만3107대를 팔았지만, 올해 1월 해외 판매(20만2165대)는 0.4% 증가하는 데 그쳤다. 스포티지가 4만1773대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 됐고, 셀토스가 2만3261대, 쏘넷이 1만6042대로 뒤를 이었다.

KG모빌리티(KGM) 역시 비슷한 흐름을 보였다.

지난달 국내 판매가 3186대로 지난해 같은 기간보다 38.5％ 증가했지만, 해외 판매는 2.1％ 감소한 5650대를 기록했다.

한국지엠은 1월 관세 불확실성 속에서도 수출(4만3983대)을 전년 동월보다 44.6% 늘렸지만, 내수가 37.8% 급감한 765대에 그쳐 지난해 11월에 이어 다시 월간 판매량 ‘1000대 미만’으로 떨어졌다.

한국지엠은 2월 한 달간 쉐보레 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저와 아메리칸 프리미엄 픽업트럭 시에라를 구매하는 고객을 대상으로 다양한 할부 프로그램과 현금 및 유류비 지원 등을 제공하는 특별 프로모션을 실시해, 내수 시장 점유율 회복을 꾀할 방침이다.