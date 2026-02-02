창간 80주년 경향신문

눈 그치고 ‘반짝 추위’…출근길 ‘빙판’ 미끄럼 주의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

화요일인 3일 전국이 대체로 맑은 가운데, 그간 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

다만 그간 내린 눈의 영향으로 전국 곳곳에 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

기상청은 "전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데, 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다"며 안전에 유의할 것을 당부했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

눈 그치고 ‘반짝 추위’…출근길 ‘빙판’ 미끄럼 주의

입력 2026.02.02 17:04

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

밤사이 내린 눈으로 시내 곳곳이 빙판길로 변한 2일 서울 광화문 네거리 인근에서 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

밤사이 내린 눈으로 시내 곳곳이 빙판길로 변한 2일 서울 광화문 네거리 인근에서 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

화요일인 3일 전국이 대체로 맑은 가운데, 그간 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 아침 기온이 영하 13도까지 떨어지면서 출근길 ‘반짝 한파’도 이어지겠다.

기상청은 중부내륙과 전북 동부, 경상 내륙을 중심으로 3일 오전 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠다고 2일 예보했다. 강원내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지고, 그밖의 전국 대부분 지역도 영하 5도 안팎을 기록하겠다.

내일 아침 최저 기온은 영하 13도에서 영하 2도, 낮 최고기온은 영상 2도에서 9도가 되겠다.

오전 반짝 추위가 지나가고 오후부터는 전국 대부분 지역 기온이 영상권으로 올라 추위가 누그러지겠다. 다만 그간 내린 눈의 영향으로 전국 곳곳에 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

기상청은 “전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데, 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다”며 안전에 유의할 것을 당부했다.

새벽부터 오전 사이 충청권 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳도 있겠다.

기온은 차차 올라 수요일인 4일에는 평년 기온을 웃돌겠다. 4일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 영상 12도까지 오르겠다.

눈이 그친 뒤에도 강원동해안·산지와 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 해안가를 중심으로 바람이 순간 초속 15m 안팎으로 강하게 불겠다. 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

목요일인 5일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 구름 많겠다. 낮 최고기온은 15도까지 올라 온화한 날씨가 이어지겠다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글