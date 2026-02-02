눈 그치고 ‘반짝 추위’…출근길 ‘빙판’ 미끄럼 주의

화요일인 3일 전국이 대체로 맑은 가운데, 그간 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 아침 기온이 영하 13도까지 떨어지면서 출근길 ‘반짝 한파’도 이어지겠다.

기상청은 중부내륙과 전북 동부, 경상 내륙을 중심으로 3일 오전 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠다고 2일 예보했다. 강원내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지고, 그밖의 전국 대부분 지역도 영하 5도 안팎을 기록하겠다.

내일 아침 최저 기온은 영하 13도에서 영하 2도, 낮 최고기온은 영상 2도에서 9도가 되겠다.

오전 반짝 추위가 지나가고 오후부터는 전국 대부분 지역 기온이 영상권으로 올라 추위가 누그러지겠다. 다만 그간 내린 눈의 영향으로 전국 곳곳에 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

기상청은 “전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓여 있는 가운데, 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다”며 안전에 유의할 것을 당부했다.

새벽부터 오전 사이 충청권 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳도 있겠다.

기온은 차차 올라 수요일인 4일에는 평년 기온을 웃돌겠다. 4일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 영상 12도까지 오르겠다.

눈이 그친 뒤에도 강원동해안·산지와 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 해안가를 중심으로 바람이 순간 초속 15m 안팎으로 강하게 불겠다. 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

목요일인 5일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 구름 많겠다. 낮 최고기온은 15도까지 올라 온화한 날씨가 이어지겠다.