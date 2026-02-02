조국혁신당 황현선 “합당 싸움 최대 피해자는 이 대통령”…민주당 김지호 “이 대통령이 만만하냐”

황현선 조국혁신당 인재영입위원회 부위원장(전 사무총장)이 2일 더불어민주당 내부의 합당 논쟁에 대해 “이 싸움의 최대 피해자는 이 대통령”이라며 “언젠가 후계 전쟁이 벌어질 것을 예상했겠지만 집권 1년도 안 돼 심각한 내분을 직면하고 있다”고 주장했다.

황 부위원장은 이날 페이스북에 “이 대통령은 든든하게 국정을 뒷받침해줘야 할 여당의 분열을 맞았다”며 이같이 적었다. 황 부위원장은 조국 혁신당 대표가 문재인 정부 청와대 민정수석을 지낼 때 민정수석실 선임행정관으로 근무했고, 혁신당 창당 이후에는 초대 사무총장을 맡았다.

황 부위원장은 “민주당 내의 분화는 아직 해소되지 않은 지난 당대표 선거 양상의 연장선에 기인하고 있으며 이는 사실상 총선 공천 주도권 전쟁으로 봐도 과하지 않다”며 “친K(김민석 국무총리) 세력이 선공을 하고, 선방 맞은 친J(정청래 민주당 대표)의 반격도 시작될 것”이라고 지적했다.

황 부위원장은 “대통령이 분노하고 있지 않을까. 대통령을 앞에 두고 뒤에서는 비수를 겨누고 있는 양상이다. 합당하기 전에 당내 통합부터 이뤄야 한다”라며 “조속히 민주당 내에서 벌어지는 권력투쟁을 정리하기 바란다”고 요구했다.

김지호 민주당 대변인은 이날 페이스북에 “이 대통령이 그렇게 만만하냐”며 “대통령을 억지로 정치적 방패나 소환 대상으로 삼지 말아달라”고 맞받았다. 김 대변인은 이 대통령의 경기지사 시절 비서실 비서관을 지냈고, 이 대통령의 민주당 대표 시절에는 당대표 정무조정부실장을 맡았다.

김 대변인은 “합당 문제는 대통령의 국정 운영과는 아무런 직접적 관계가 없다. ‘최대 피해자는 이 대통령’이라는 서술은 정치적 비약을 넘어 억지 끼워 맞추기에 가깝다”며 “과거 민정수석실에서 근무하던 시절 이재명 성남시장·경기지사를 ‘관리의 대상’으로 바라보던 시각이 이재명 대통령이 된 지금도 그대로 작동하고 있는 것은 아니냐”고 비판했다.