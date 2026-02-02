칸 황금종려상 ‘그저 사고였을 뿐’ 각본가 이란 당국에 체포···유혈진압 비판 서명 이유

미국 아카데미상 후보에 오른 영화 <그저 사고였을 뿐>의 시나리오 작가가 이란 반정부 시위 유혈 진압을 규탄하는 성명서에 서명한 이후 이란 당국에 체포됐다.

AP통신과 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) 이란 반체제 영화감독 자파르 파나히의 영화 <그저 사고였을 뿐>의 공동 시나리오 작가 중 한 명인 메흐디 마흐무디안이 전날 이란 당국에 체포됐다고 보도했다. 마흐무디안에게 적용된 혐의는 구체적으로 밝혀지지 않았다.

마흐무디안 등 17명의 변호사·예술가·활동가 등은 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 이란 반정부 시위대 수천명을 살해한 책임이 있다고 비판하는 서한에 서명했다. 이들은 “이 권위주의 체제는 시민의 기본적이고 양도할 수 없는 권리, 특히 정치 체제 변화를 추구할 근본적인 권리를 무시하면서 대량 학살에 의존해 생존을 보장해왔다”며 “불법 정권을 종식시키기 위해 용감하게 거리로 나선 시민들을 대규모로 조직적으로 살해한 것은 국가 차원의 반인도적 범죄”라고 비판했다.

<그저 사고였을 뿐>의 파나히 감독은 이날 마흐무디안 체포를 비판하는 성명을 발표했다. 파나히 감독은 “마흐무디안은 인권 운동가이자 양심수일 뿐만 아니라, 증인이자 경청자이며, 보기 드문 도덕적 존재”라며 “그의 부재는 감옥 안팎에서 즉각적으로 느껴진다”고 밝혔다. 파나히 감독 역시 지난달 28일 이 서한에 이름을 올렸다.

<그저 사고였을 뿐>은 지난해 칸영화제에서 황금종려상을 수상하는 등 국제 영화제에서 주목받고 있다. 다음달 열리는 아카데미 시상식에서도 각본상과 국제영화상 후보에 올랐다. 시나리오는 파나히 감독과 마흐무디안, 나데르 사이버, 샤드머 라스틴이 공동 집필했다.

파나히 감독은 마흐무디안과 함께 7개월 동안 테헤란 에빈 교도소에서 수감 생활을 한 적이 있으며, 마흐무디안 등 여러 수감자의 이야기를 듣고 영감을 받아 <그저 사고였을 뿐>을 만들었다. 영화는 자신을 고문했다고 생각하는 남자를 납치한 이들의 이야기를 다룬다.

파나히 감독은 마흐무디안의 오랜 수감 경험이 “사법 제도와 수감 생활에 대한 생생한 지식을 갖게 해줬다”며 “인권 분야에서 쌓은 광범위한 현장 경험을 가진 그가 믿을 만한 자문을 해줬다”고 밝힌 바 있다.

파나히 감독은 이란 반정부 시위를 유혈 진압한 이란 정권을 공개적으로 비판해 왔다. 지난달 16일 CNN 인터뷰에서 “이란 정권은 정치적으로, 경제적으로, 사상적으로, 심지어 환경적 측면에서까지 무너졌고, 남아 있는 것은 껍데기뿐”이라고 비판했다.

파나히 감독은 지난해 12월 이란에서 ‘선전 활동’ 혐의로 징역 1년과 출국금지 1년을 선고받았으며, 현재는 영화 홍보 일정 등으로 외국에 머물고 있다.