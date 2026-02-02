K-공포지수 5년10개월 만에 최고···5% 떨어졌는데 개미는 ‘야수의 심장’으로 ‘더블로 산다’

미국 ‘케빈 워시’로 인해 2일 국내 증시가 공포에 휩싸였다. ‘한국형 공포지수’로 불리는 코스피200변동성지수(VKOSPI)가 5년10개월 만에 최고치를 기록했고, 국내 증시에서만 하루만에 250조원이 넘는 시가총액이 증발했다. 그러나 개미투자자는 오히려 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 유가증권시장에서 4조5000억 넘게 ‘사자’에 나서며 ‘역대 최대 순매수’ 기록을 갈아치웠다. 시장에선 일시 조정에 무게를 두고 있지만 변동성이 더 거세질 수 있다는 우려도 나온다.

이날 VKOSPI지수는 전장보다 19.68% 오른 47.37에 마감했다. 국내 증시의 변동성수준을 보여주는 VKOSPI지수는 수치가 높을수록 시장의 불안심리가 크다는 것을 의미한다. 이날 변동성 지수의 종가는 지난 2020년 4월1일(50) 이후 최고치로, 코스피가 8% 넘게 급락했던 지난 2024년 8월5일 ‘블랙먼데이’ 당시(45.86)보다도 높았다. 그만큼 국내 금융시장이 체감하는 공포 수준이 컸다는 것이다.

이날 국내 증시(코스피+코스닥)에서 하루만에 증발한 시가총액만 약 255조원에 달한다. 삼성전자(우선주 포함)와 SK하이닉스 두 종목에서만 시총 약 123조원이 사라졌다.

금융시장이 휘청인 배경에는 매파적(긴축 선호) 인사로 거론되는 케빈 워시 전 연방준비제도(연준) 이사의 연준 의장 지명이 있다. 비둘기파(완화 선호)를 기대한 세계 금융시장의 심리가 반전됐다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “시장은 명확한 비둘기파 인사를 기대했으나 워시의 지명 이후 시장이 의구심을 키우면서 차익실현 매물이 쏟아졌다”고 말했다.

공포심리가 극에 달했지만, 개미투자자들은 오히려 급락세를 기회로 삼고 역대 최대치 순매수에 나섰다. 개인은 이날 유가증권시장에서만 4조5861조원 순매수했다. 지난 2021년 1월 동학개미운동 당시 기록한 종전 최고 순매수액(4조4921억원)을 뛰어넘는 코스피 역사상 개인 최대 순매수다.

‘개미’들은 SK하이닉스(1조8670억원)·삼성전자(1조3550억원) 두 종목에서만 3조2220억원 ‘사자’에 나섰고 현대차, 삼성SDI, SK스퀘어도 각각 1000억원씩 넘게 사들였다.

국내증시·반도체 상승에 2배를 베팅하는 레버리지 ETF도 대거 사들였다. 이날 개인은 ETF 총 6370억원을 순매수(오후 5시10분 기준)한 가운데 전 종목중 코스피200에 두배를 베팅하는 KODEX레버리지(2200억원)를 가장 많이 사들였다. 반도체와 코스닥 레버리지 ETF 등을 포함한 레버리지 ETF 순매수액만 3500억원이 넘는다. 하한가를 기록한 KODEX 은선물(H)도 1200억원 순매수했고 국내 금과 금ETF도 수백억원 어치 사들였다.

시장에선 우선 일시 조정에 무게를 두고 있지만 변동장세가 이어질 것이란 전망이 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 “조정 가능성은 열어두는 것이 맞지만 하루에 지수가 4~5% 빠지는 것은 과도한 감이 있다”며 “국내 강세장의 동력인 이익 추세 등은 변하지 않은 만큼 패닉셀(매도)에 동참하는 것은 실익이 크지 않다”고 말했다. 이경민 대신증권 연구원은 “당분간 유동성 불안으로 인한 금융시장의 변동성 확대는 감안해야 한다”고 말했다.