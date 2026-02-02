뜀박질하던 국내 금·은 ‘사상 첫 하한가’···여기가 바닥일까, ‘지하실’도 있을까

국내 금과 은 금융시장은 2일 사상 처음으로 하한가로 마감하는 등 롤러코스터를 탔다. 국내에서 금 1돈(3.75g)에 100만원을 넘었던 금값은 단숨에 85만원까지 떨어졌다. 연방준비제도(연준)발 불확실성 확산에 더해 마진콜(추가 증거금 요구) 우려까지 겹친 결과다. 국제 금값이 연일 하락세를 보이나 증권가에선 ‘일시 조정’에 무게를 두고 있다.

국내 금(99.99_1kg) 시세는 이날 전장보다 10.00% 내린 1g당 22만7700원으로 거래를 마감했다. 지난 2014년 한국거래소 금시장 출범 이래 처음으로 하한가(-10%)에 마감한 것이다.

지난달 29일 1돈당 101만1788원으로 사상 최고치를 기록한 금값이 이틀새 이틀새 15.6% 폭락하면서 1돈당 85만3875원까지 떨어졌다.

은 가격도 급락했다. 은 상장지수펀드(ETF) 중 국내 순자산 1위인 ‘KODEX 은선물(H)’은 이날 처음으로 하한가(-30%) 마감했다.

지난 주말 사이 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 국제 금과 은이 각각 11.39%, 31.37% 급락한 이후 이날 국제 금은 장중 전장보다 6% 넘게 급락하며 온스당 4500달러 밑으로 떨어지기도 했다. 국제 은 가격도 장중 9% 넘게 폭락해 71달러선까지 밀리기도 했다. 저가 기준으론 금은 이틀간 약 16.8%, 은은 37.8%나 하락했다.

금과 은 가격 급락은 크게 두가지 요인이 작용했다. 매파(긴축 선호)적 성향의 케빈 워시 전 연방준비제도(연준) 이사가 신임 연준 의장으로 지명되면서 달러 강세로 분위기가 바뀌자 금과 은 가격이 급락한 것이다.

중국과 미국에서 금·은 투기 심리에 제동을 건 것도 크게 영향을 미쳤다. 금·은 선물시장을 운영하는 시카고상품거래소그룹(CME)는 이날부터 금과 은에 대한 증거금을 상향 적용하기로 했다. 이런 상황에서 금과 은 가격이 급락하면서 투자자들도 마진콜 요구에 직면했고 강제청산을 피하려 이를 대거 팔아치우면서 낙폭이 커졌다는 것이다.

옥지희 삼성선물 연구원은 “이 정도의 급락세는 증거금율 부담이 촉발한 변동”이라며 “증거금 상향은 충분한 증거금을 유지할 수 없는 개인 매수자들에게 불리하게 작용되기 때문에 대규모 매도를 촉발했다”고 말했다.

금과 은 가격은 불안한 흐름이지만 시장에선 일시적 변동성에 무게를 두고 있다.

황병진 NH투자증권 연구원은 “매파(긴축 선호) 성향 의장의 지명이 안전자산이자 인플레이션 위험 회피 자산이라는 금과 은의 본연의 기능 훼손을 의미하지는 않는다”며 “한시적 조정 국면으로 판단하고 있다”고 말했다.