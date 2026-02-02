장동혁 “한동훈 징계 잘못됐다고 밝혀지면 정치적 책임지겠다” 사퇴론에 ‘배수진’

국힘 의총서 소장파 “제명 경위 밝혀라” 장 “경찰 수사 협조” 수사기관에 공 넘겨 지도부 사퇴론 분출 등 연일 내홍 심화

국민의힘 소장파 의원들이 2일 의원총회에서 당 지도부를 향해 한동훈 전 대표 제명 경위를 설명하라고 요구했다. 장동혁 대표는 제명 근거가 된 당원게시판 의혹에 대해 “경찰 수사를 통해 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임을 지겠다”며 진행 중인 경찰 수사에 협조하겠다고 밝혔다. 당내에서 지도부 사퇴론과 재신임 투표론이 제기되자 장 대표가 경찰 수사 협조를 통해 돌파구 마련에 나섰다는 해석이 나온다.

권영진·김용태 의원 등은 이날 국회에서 열린 의원총회에서 지도부를 향해 한 전 대표 제명 결정 경위 설명을 요구했다. 이날 의총은 지난달 30일 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’가 요구해 소집됐다. 의총에는 김민수·양향자·조광한 최고위원 등 원외 지도부 인사도 참석했다.

대안과 미래 소속 권 의원은 의총장을 나가며 기자들과 만나 “한 전 대표 제명을 왜 했는지 (지도부가) 의원들에게 설명을 좀 해줘야 될 게 아니냐”라며 “갈등과 분열이 더 극심해지지 않았나. 당대표와 지도부가 해법을 찾아야 한다”고 말했다. 권 의원은 또 “의원들이 무언가를 얘기하면 국회의원직을 걸라고 하는 등 막말은 제재해야 하는 것 아닌가”라고 의총에서 말했다고 전했다. 친한동훈(친한)계 안상훈 의원은 “비판 의식을 가진 질문들이 계속 이어지고 있다”고 기자들에게 전했다.

대안과 미래 소속 김 의원은 의총장을 떠나며 기자들에게 “장 대표가 1년 전 한동훈 대표 시절 최고위원을 하셨을 때 언론에 당원게시판 문제가 별것 아니라는 뉘앙스로 해명했다”며 “대표가 되고 나서 제명을 결정하게 된 배경에 대해 국민들과 당원들이 납득할 만한 설명을 해주셨으면 좋겠다”고 의총에서 발언했다고 전했다.

임이자 의원은 의총에서 김 의원이 처음 주장했던 지도부 재신임 투표를 공식 제안했다. 임 의원은 페이스북에서 “장동혁 지도부가 재신임된다면, 비토와 흔들기를 멈추고 장 대표를 중심으로 지방선거 승리를 위해 당에 헌신하겠다고 약속하겠나”라며 재신임 투표에 자신의 국회 재정경제기획위원장직을 걸겠다고 했다.

장 대표는 의원들의 설명 요구에 “경찰 수사를 통해 문제를 털고 가겠다”고 말했다고 박성훈 수석대변인이 기자들에게 전했다. 장 대표는 “경찰 수사에 적극 협조하겠다”며 “당원게시판 문제는 하나의 IP로 천여 개의 댓글이 작성된 사안이다. 여론 조작이 핵심”이라고 말했다고 한다. 지도부를 향한 사퇴론이 일자 공을 수사기관에 넘기며 국면을 전환하려는 의도로 해석된다.

곽규택 원내수석대변인은 의총을 마친 뒤 기자들에게 “당 지휘부가 제명 결정에 대해 균형이 안 맞는 결정을 한 게 아닌가 하는 의견이 있었던 반면, 당에서 한 결정을 존중해야 한다는 의견도 있었다”고 말했다. 나경원 의원은 의총 도중 페이스북에 “각자의 선사후당 정치로는 당이 더 어려워지고 당원들의 마음과 민심만 더 얼어 붙을 뿐”이라고 적었다. 김미애 의원은 페이스북에서 “이재명 정부와 민주당의 실정, 명청 대전으로 불안할 때, 우리 국민의힘이 신뢰와 희망을 드리는 대안정당이 돼야 한다”고 의총에서 밝혔다고 전했다.

오세훈 서울시장은 국회에서 당과 부동산 정책협의회를 마친 뒤 재차 지도부 사퇴론에 힘을 실었다. 오 시장은 “이른바 장동혁 디스카운트가 지방선거를 덮치지 않을까 염려된다”며 “명확하게 윤석열 전 대통령과 관계를 정리하고 나서 국민께 국민의힘 후보들을 선택해달라고 호소할 수 있을 것”이라고 말했다.