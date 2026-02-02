창간 80주년 경향신문

[단독]서울시의회, 서울시에 ‘김경 감사’ 자료 제출…서울시, 관련 기관·부서 전방위 감사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울시의회가 김경 전 서울시의원 가족회사와의 수의계약 관련 자료를 서울시에 제출한 것으로 확인됐다.

2일 경향신문 취재를 종합하면, 서울시의회는 지난달 30일부터 의회와 김 전 시의원의 가족 회사가 수의 계약을 맺은 연구 용역 등과 관련한 자료를 서울시에 제출한 것으로 파악됐다.

서울시 측이 관련 자료 3~4건을 의회에 요청했고, 의회는 이를 순차적으로 제출하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[단독]서울시의회, 서울시에 ‘김경 감사’ 자료 제출…서울시, 관련 기관·부서 전방위 감사

입력 2026.02.02 19:13

수정 2026.02.02 20:04

펼치기/접기
강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석던 중 고개 숙여 사과하고 있다. 성동훈 기자

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석던 중 고개 숙여 사과하고 있다. 성동훈 기자

서울시의회가 김경 전 서울시의원 가족회사와 수의계약 관련 자료를 서울시에 제출한 것으로 확인됐다. 서울시는 서울시의회외에도 서울공예박물관, 서울시립미술관 등 산하 기관과 관련 부서에 대한 전방위적인 자체 조사를 시작했다. 서울시는 지난달 19일부터 김 전 서울시의원의 가족회사가 수의계약 형태로 서울시 사업을 여럿 따냈다는 의혹에 대해 감사를 진행하고 있다.

2일 경향신문 취재를 종합하면, 서울시의회는 지난달 30일부터 의회와 김 전 시의원의 가족 회사가 수의 계약을 맺은 연구 용역 등과 관련한 자료를 서울시에 제출한 것으로 파악됐다. 서울시 측이 관련 자료 3~4건을 의회에 요청했고, 의회는 이를 순차적으로 제출하고 있다. 앞서 서울시의회와 서울시 측은 실무진을 통해 자료 요청에 대한 협의를 진행했고, 서울시의회 의장은 적극 협조하겠다는 입장을 보인 것으로 전해졌다.

김 전 시의원은 2019년 서울시의회 교육위원회 부위원장으로 있으면서 2300만원 규모의 서울시의회 연구 용역 과제를 여동생이 대표로 있던 업체에 수의계약으로 맡겼다. 김 전 시의원이 의도적으로 가족 회사에 사업을 준 것 아니냐는 의혹이 불거졌다.

지난달 서울시가 감사에 들어간 후 서울주택도시개발공사(SH)도 김 전 시의원의 의혹과 관련해 자체 조사에 들어간 것으로도 확인됐다. 앞서 김 전 시의원의 남동생 회사가 2021년 서울 강동구 땅을 사며 SH와 건물 매입 약정을 맺었고 건축 후 두 차례에 걸쳐 282억에 팔았는데 당시 김 전 시의원은 도시계획관리위원회 소속이었다.

서울시는 이외에도 김 전 시의원이 수의계약에 관여한 의혹을 받는 기관 여러 곳에 대한 자체 감사에 착수했다. 감사 대상에는 서울공예박물관, 서울시립미술관과 함께 계약 관련 사업을 인허가하거나 검토할 수 있는 서울시 국, 실 등도 포함된 것으로 전해졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글