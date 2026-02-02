“원장님, 드릴 말씀이 있습니다.”



지방 국립대병원장으로서 이 말을 들을 때마다 가슴이 내려앉는다. 대개 사직 의사를 전하는 순간이기 때문이다. 수도권에 대형병원이 집중되면서 의료 인력이 빨려 들어가는 블랙홀 현상이 심화됐고, 그 결과 중증 응급환자는 수도권으로 이송해야 하는 현실이 이어지고 있다. 이는 단순한 의료인력 부족 문제가 아니라, 지역 주민의 생명권과 의료 접근성이 흔들리고 있다는 경고다.



또 다른 현실은 지방 의과대학에서 양성한 인재들이 졸업과 동시에 수도권으로 떠난다는 점이다. 2024년 발표된 의대 졸업생 취업 현황을 보면 지방 의대 졸업생의 약 58%가 수도권 병원으로 향한다. 강원특별자치도는 지역 잔류율이 21%에 불과하지만, 서울 소재 의대 졸업생의 수도권 이탈률은 9.8%에 그친다. 지방 의대가 지역의료 인력 양성이라는 본래의 역할을 수행하지 못한 채, 수도권 병원의 인력 공급원으로 고착되고 있는 셈이다.



이러한 위기 속에서 지역의사제는 지역의료의 지속 가능성을 높이기 위한 현실적 대안이다. 기본권 침해나 실효성에 대한 우려도 있지만, 붕괴 단계인 지역의료와 지역 소멸 현실을 감안하면 더 이상 미룰 수 없는 선택이다. 지방 국립대병원장으로서, 현장에서 지역의사제가 왜 필요한지를 말하지 않을 수 없다.



첫째, 의대 정원 확대만으로는 낙수 효과를 통한 지역의료 인력 확충을 기대하기 어렵다. 의료 인프라, 교육·연구 환경, 생활 여건에서 큰 격차가 존재하는 상황에서 단순 증원은 수도권 쏠림을 강화할 수 있다. 지방 근무를 전제로 한 제도적 장치가 병행돼야 하며, 지역의사제는 이를 위한 최소한의 공적 설계다.



둘째, 지역의사제는 민주사회에서의 사회적 계약이다. 국가는 학비와 수련 여건을 지원하고, 의료인은 그에 대한 공적 책무로 일정 기간 지역의료에 기여한다. 이는 강제가 아니라 자발적 선택에 기반한 계약이며, 고향과 지역 사회에 기여할 기회를 보장하는 방식이다.



셋째, 지방에서도 훌륭한 의사를 충분히 길러낼 수 있다. 중요한 것은 출신이 아니라 수련의 질이다. 거점 국립대병원을 중심으로 지방 의료원·중소병원이 참여하는 다기관 협력 수련 모델을 구축한다면, 오히려 다양한 임상 경험과 지역의료에 대한 책임 속에서 탄탄한 전문의를 양성할 수 있다.



물론 지역의사제만으로 충분하지는 않다. 의무복무 이후에도 지방에 남고 싶게 만드는 보상 체계와 근무 여건, 정주 환경 개선이 갖춰져야 한다. 계약 때문에 남는 것이 아니라, 조건이 매력적이어서 남는 구조로 가야 제도는 지속 가능하다.



지역의사제는 지방에 사는 국민도 동등한 생존권을 보장받기 위한 최소한의 안전장치다. 더 늦기 전에 소모적 논쟁을 멈추고, 꺼져가는 지역의료의 불씨를 살리는 데 사회 전체가 힘을 모아야 할 때다.