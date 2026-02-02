조명이 나를 비추고 있는 것 같고, 사람들의 머리가 나를 향해 움직이기 시작합니다. 사람들의 모든 시선이 나를 쳐다보고, 내 입에서 무슨 말이 나올까 궁금해하고 있는 것 같습니다. 조용히 구석에서 눈에 안 띄게 앉아 있고 싶었는데, 조용히 투명인간처럼 있는 듯 없는 듯 있고 싶었는데 이렇게 돼버렸습니다. 어쩔 수 없이 뒤죽박죽 엉켜버린 알 수 없는 말들을 내뱉고 후다닥 도망쳐 나옵니다. 조용히 내 자리로 돌아와 다시 그 순간을 생각해 보며 바로 후회를 합니다. 그냥 가만히 있을걸…

