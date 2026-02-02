창간 80주년 경향신문

한스 몰리슈와 등나무

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한스 몰리슈와 등나무

입력 2026.02.02 20:01

수정 2026.02.02 20:03

펼치기/접기
  • 이선 한국전통문화대 명예교수

  • 기사를 재생 중이에요

그린란드 영토 문제가 연일 세계적 이슈다. 상대에 대한 존경과 배려 없이 좌충우돌하며, 예측 불가능한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 따라가다 보면, 그의 검은 심연을 들여다보게 된다. 품격은커녕, 황당함을 넘어 어이가 없을 지경이다. CNN 보도에 따르면 ‘트럼프 주장은 안보가 아니라 핵심 광물과 천연자원 때문’이라고 한다. 누구나 아는 사실이라 새삼스러울 것도 없다.

제한된 땅을 둘러싼 싸움은 인류 역사 이래 끊이지 않았다. ‘영토 본능’은 식물 세계에도 존재한다. 다른 식물을 내쫓으며, 땅을 독차지하려는 종들이 있다. 호두나무, 담배, 가죽나무 등이 대표적이다. 이들은 생화학 물질을 분비해 주변 식물의 생존과 번식을 방해한다. 마치 ‘배타적경제수역’이나 ‘공해’를 제멋대로 ‘영해’라고 우기듯, 자기 영향권을 넓힌다. 이 현상을 ‘타감작용(알레로파시)’이라 하는데, 오스트리아 식물학자 한스 몰리슈의 <한 식물이 다른 식물에 끼치는 영향, 알레로파시>(1937)라는 저술에서 유래했다. 원예가였던 부모님과 유전학자 멘델과의 교류를 통해 어릴 적부터 그는 식물에 남다른 관심을 두었다. 그는 한때 일본의 대학교수로 재직하기도 했다. 1차 세계대전 패전으로 오스트리아가 극도의 인플레이션과 대혼란에 빠졌을 때, 도호쿠대학 초청으로 교수로 부임해 밤낮으로 연구에 몰두했다. 연봉은 1만엔, 총장보다 2000엔이나 많은 금액이었다. 일본은 그에게 실험실이자 피란처이기도 했다. 당시 그는 65세였으니, 노년의 열정을 불사른 셈이다.

훤칠하고 수려한 외모의 몰리슈는 여성들에게도 인기가 있었다. 어느 날, 그는 한 일본 여성으로부터 활짝 핀 등나무꽃을 보러 오라는 초대를 받는다. 그것은 일본 전역에서 숭배받는 등나무였다. 꽃을 감상하던 중, 동행한 조교가 꽃송이를 만지려 하자, 그녀가 제지했다. 몰리슈가 이유를 묻자, 그녀는 ‘식물의 영혼을 침해’할 수 있기 때문이라고 했다. 식물 정령에 대한 일본 특유의 관념을 이해하지 못했던 ‘독일 민족주의자’ 몰리슈는 등나무를 과학의 대상으로만 보았을 뿐, 정신과 문화로서 자연을 경배하던 일본인의 감성을 헤아리지 못했다.

자연에는 정신과 영혼이 깃들어 있다. 자연을 대하는 태도는 곧 인간에 대한 태도다. 땅을 그저 ‘삽질의 가치’로서만 평가하는 것은 졸렬함과 무례함을 만천하에 드러내는 일이다. 그린란드 사태는 그린란드인만이 아니라 ‘전 세계인의 영혼을 침해’하는 것이다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글