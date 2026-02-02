K팝, 그래미 벽 넘었다

케데헌 ‘골든’ 작곡 이재 등 수상

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 1일(현지시간) 미국 최고 권위 음악 시상식인 그래미 어워즈에서 K팝 최초로 수상했다. ‘골든’을 비롯해 그룹 블랙핑크 멤버 로제의 ‘아파트’(APT.)는 ‘제너럴 필드’(General field)로 불리는 본상 후보에 올랐으나 수상은 하지 못했다.



‘골든’은 이날 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 사전 행사에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(Best song written for visual media) 부문 수상작으로 선정됐다. 이 부문은 노래를 만든 송라이터에게 주어지는 상으로, ‘골든’ 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등이 수상의 영예를 안았다. 앞서 음악 엔지니어 황병준과 한국계 미국인 영인이 그래미 어워즈에서 상을 받은 바 있으나 K팝 작곡가 혹은 음악 프로듀서가 수상한 건 이번이 처음이다.



‘골든’은 이날 본상 격인 ‘제너럴 필드’에 속하는 ‘올해의 노래’를 포함해 총 5개 부문 후보에도 올랐으나 수상에는 실패했다. ‘제너럴 필드’는 ‘올해의 레코드’ ‘올해의 앨범’ ‘올해의 노래’ ‘신인상’ ‘올해의 작곡가’ ‘올해의 프로듀서’ 등 총 6개 부문이다.



로제는 팝스타 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트’로 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’를 비롯해 총 3개 부문에 후보로 이름을 올렸으나 고배를 마셨다. 다만 로제는 본상 후보로 지명된 최초의 K팝 솔로 아티스트라는 기록을 남겼다.



로제는 이날 마스와 함께 오프닝 무대를 펼쳤다. 시상식에 자리한 팝스타들은 ‘아파트’를 따라 부르고 손뼉을 치는 등 호응했다. MC인 트레버 노아는 로제와 마스를 소개하며 ‘아파트’가 한국의 술 게임에서 영감을 얻은 노래라고 언급하기도 했다. 앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 K팝 가수 최초로 그래미 어워즈에서 무대를 선보였으나, 오프닝 공연은 로제가 처음이다.



1959년 시작된 그래미 어워즈는 빌보드 뮤직 어워즈(BBMA), 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA), MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)와 함께 미국 4대 대중음악 시상식으로 꼽히며 이 중에서도 최고 권위를 갖는다. 음악 전문가 단체인 레코딩 아카데미가 주최하며 상업적 성과보다 음악성을 중시해 후보 지명만으로도 영예로 받아들일 정도다.



그래미 어워즈는 다국적 음악에 인색한 보수적인 시상식으로 평가받기도 한다. K팝에도 ‘그래미의 벽’은 높았다. BTS는 ‘베스트 팝/듀오 그룹 퍼포먼스’ 부문에 3년 연속 후보에 오르는 등 지금까지 총 5회 후보로 이름을 올렸으나 수상에 실패했다. 뉴욕타임스는 “막강한 영향력을 가진 글로벌 장르(K팝)의 오랜 갈증을 마침내 해소했다”고 밝혔다.



이재명 대통령은 이날 엑스(옛 트위터)에 글을 올려 “K팝의 새로운 역사를 썼다”며 “모든 음악인이 꿈꾸는 세계 최고 권위의 무대에서 이뤄낸 값진 성과에 뜨거운 축하를 전한다”고 했다.

