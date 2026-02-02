“합당 과정 민주적이어야”…정청래에 견제구 날린 김민석

정 대표의 ‘단독 행동’ 비판…당대표 출마설엔 “로망” 즉답 피해

“합당되든 안 되든 국정 무관…당 명칭 지켜야” 정체성 변경 경계

김민석 국무총리가 2일 더불어민주당과 조국혁신당 합당 논의를 두고 “민주적으로 시작하지 않으면 과정이 민주적이지 않고, 결과도 바람직하지 않다는 경험을 가지고 있다”고 말했다. 정청래 민주당 대표의 긴급 제안으로 시작된 양당 합당 논의에 비판적인 입장을 피력한 것으로 해석된다. 합당을 두고 여당 내 갈등이 확대되는 와중에 차기 당대표 후보군으로 거론되는 김 총리가 정 대표 견제에 나섰다는 관측도 나온다.



김 총리는 이날 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 신년 기자간담회에서 “합당이 되든 안 되든 국정운영과 직접적 연관이 있다고 보지 않는다”며 “이런저런 이슈들이 범여권 내에서 갈등을 일으키거나 국정운영에 덜 플러스(도움)가 되는 상황이 만들어지는 것은 바람직하지 않다”고 밝혔다. 현재 합당을 두고 여권에서 발생하는 파열음이 이재명 정부의 국정운영에 부정적 영향을 미친다는 인식을 드러낸 것으로 풀이된다.



김 총리는 합당 논의 절차에 우회적으로 불만을 나타내며 합당이 되더라도 민주당의 정체성이 훼손되지 않아야 한다는 취지로 말했다. 김 총리는 “민주당의 정체성이나 명칭을 변경해서는 안 된다고 본다”면서 “민주당 이름은 100만달러가 넘는 것으로 대한민국 정치와 민주당을 경험한 사람은 뼈저리게 가지고 있는 경험치”라고 했다. 김 총리는 2014년 민주당과 새정치연합의 합당 사례를 거론하며 “제가 중시하는 것은 원칙과 절차와 과정에 충실해야 한다는 것과 민주당의 정체성을 지키는 것”이라고 했다. 김 총리는 또 “혁신당 의원들이 민주당 틀 안에서 정치하는 게 좋겠다는 생각을 오래전부터 해왔다”면서도 “통합 과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다”고 강조했다.



다만 김 총리는 합당 자체에 대한 찬반은 명확히 밝히지 않았다. 그는 ‘합당 자체에 찬성인가, 반대인가’라는 질문에는 “전 원칙적인 민주대통합론자”라고 답했다. 그는 “정 대표와는 대단히 가깝고, 정 대표가 과거 김종인 전 비상대책위원장에 의해 총선 컷오프당했을 때도 제가 분개한 적이 있다”고 했다.



김 총리는 오는 8월 민주당 당대표 출마설과 관련해 “민주당에서 성장한 사람으로서 정치인이 갖는 로망이라고 말씀드렸었다”면서 즉답을 피했다. 그는 “오늘부터 총리 임기가 새로 시작한다는 각오로 국정에 전념하겠다”면서 “여야 관계가 어떻든, 범여권의 정치 질서가 어떻든 대통령을 중심으로 국정 수행의 안정성을 위해 노력하겠다”고 말했다.



김 총리는 뉴시스가 지난달 29일 국회 본회의 도중 한 국무위원과 민주당 의원이 텔레그램으로 주고받았다고 보도한 이른바 ‘밀약설’ 대응 메시지와 관련해서는 “제가 쓴 게 아니다”라면서 “그러나 거기 나온 내용 중 ‘당 명칭 지켜야 한다’는 좋은 얘기라고 생각한다”고 말했다.



김 총리는 “서울시장 나가느냐고 해서 인사청문회 때부터 아니라고 했고, (여론조사에) 그만 넣으라고 해도 계속 넣어서 사람을 그렇게 피곤하게 하는 경우가 있다”고 말했다. 그는 “당사자 의사 존중이라는 상식과 안정적 국정 수행이라는 대의를 모든 여론조사기관이 충분히 이해해주리라 믿는다”고 했다. 이는 방송인 김어준씨가 설립한 ‘여론조사 꽃’에서 최근 김 총리를 서울시장 출마 예상자로 분류해 여론조사 실시·보도한 데 대한 항의성 언급으로 보인다.

