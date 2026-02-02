재경부 2차관 허장·우주청장 오태석 임명

청와대, 차관급 등 인선 발표

이재명 대통령은 2일 재정경제부 제2차관에 허장 한국수출입은행 환경·사회·지배구조(ESG) 위원장을 임명했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다. 우주항공청장에는 오태석 한국과학기술기획평가원장이 임명됐다.



허 신임 차관은 국제통화기금(IMF) 상임이사와 기획재정부 국제경제관리관 및 개발금융국장 등을 거친 관료 출신이다. 강 대변인은 “국제경제 전반에 대한 업무 경험과 네트워크를 바탕으로 국제경제와 국고 관리 업무를 총괄하는 제2차관 업무를 잘 수행할 적임자”라고 밝혔다.



오 신임 청장은 과학기술정보통신부 1차관을 거쳤고, 서강대 기술경영전문대학원 부교수로 일하며 관련 분야를 연구했다. 강 대변인은 “과학기술 정책의 전문성을 토대로 대한민국을 항공우주 강국으로 이끌 것”이라고 말했다.



이 대통령은 총리급인 국가물관리위원회 민간 위원장에는 김좌관 부산가톨릭대 석좌교수를 위촉했다. 부산·경남생태도시연구소 생명마당 이사장과 부산하천살리기시민운동본부 운영위원장으로 일하는 등 다양한 환경운동 경험을 갖춘 점이 인선 배경이 됐다고 강 대변인은 전했다.



장관급 아시아문화중심도시조성위원회 위원장에는 김원중 전 광주평화음악제 총감독이 발탁됐다. 김 위원장은 5·18의 아픔을 담은 ‘바위섬’, 통일에 대한 민족의 염원을 담은 ‘직녀에게’라는 노래를 부른 가수다.

