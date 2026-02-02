선물 증거금 상향에…‘금·은 너희마저’

국내 금과 은 시장은 2일 사상 처음으로 하한가로 마감했다.



국내 금(99.99_1㎏) 시세는 이날 전장보다 10.00% 내린 g당 22만7700원에 거래를 마감했다. 2014년 한국거래소 금시장 출범 이래 처음으로 하한가(-10%) 마감했다. 이를 한 돈 기준(3.75g)으로 환산하면 지난달 29일 101만1788원으로 사상 최고치를 기록한 금값이 이틀 새 15.6% 폭락하면서 85만3875원까지 떨어진 것이다.



은 가격도 급락했다. 은 상장지수펀드(ETF) 중 국내 순자산 1위인 ‘KODEX 은선물(H)’은 이날 처음으로 하한가(-30%) 마감했다.



지난 주말 사이 뉴욕상품거래소에서 국제 금과 은이 각각 11.39%, 31.37% 급락한 이후 이날 국제 금 가격은 장중 전장보다 6% 넘게 곤두박질치며 온스당 4500달러 밑으로 떨어졌다. 국제 은 가격도 장중 9% 넘게 폭락해 71달러 선까지 밀렸다. 저가 기준으론 금은 이틀간 약 16.8%, 은은 37.8% 하락했다.



금과 은 가격 급락에는 크게 두 가지 요인이 작용했다.



매파(긴축 선호)적 성향의 케빈 워시 전 연준 이사가 신임 연준 의장으로 지명되면서 달러 강세로 분위기가 바뀌자 금과 은 가격이 주저앉은 것이다.



중국과 미국에서 금·은 투기 심리에 제동을 건 것도 크게 영향을 미쳤다. 금·은 선물시장을 운영하는 시카고상품거래소그룹(CME)은 이날부터 금과 은에 대한 증거금을 상향 적용하기로 했다. 금과 은 가격이 급락하면서 투자자들도 마진콜 요구에 직면했고 강제청산을 피하려 이를 대거 팔아치우면서 낙폭이 커졌다는 것이다. 옥지희 삼성선물 연구원은 “이 정도의 급락세는 증거금률 부담이 촉발한 변동”이라며 “증거금 상향은 충분한 증거금을 유지할 수 없는 개인 매수자들에게 불리하게 작용되기 때문에 대규모 매도를 촉발했다”고 말했다.

