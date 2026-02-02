창간 80주년 경향신문

“이란 대통령, 미국과 핵협상 개시 지시”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란은 2일 미국과의 핵협상 재개를 위한 구체적인 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

최근 미국이 중동에 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 비롯한 전략자산을 전개하며 이란을 군사적으로 압박하는 것에 대해서도 "현재 위협이라는 문제에 직면하고 있으며, 모든 협상과 외교 과정에서 모든 문제를 고려해야 한다"고 언급했다.

미국이 최근 이란에 핵협상 재개 시한을 제시했다는 말에 대해선 "이란은 어떤 최후통첩이나 시한도 받아들인 적이 없다"라고 답했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“이란 대통령, 미국과 핵협상 개시 지시”

입력 2026.02.02 20:40

수정 2026.02.02 21:08

펼치기/접기
  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령이 2일(현지시간) 미국과의 핵협상 개시를 지시했다고 이란 현지 언론이 보도했다.

이란 파르스통신 등은 이날 익명을 요구한 정부 소식통을 인용해 “페제시키안 대통령이 미국과의 협상 개시를 지시했다”고 보도했다. 하지만 구체적 일정은 제시하지 않았다.

이날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인 또한 “현재 외교적 과정의 작업 방식과 틀에 대해 검토하고 결정하는 단계에 있다”며 미국과의 핵협상 재개를 위한 논의가 진전되고 있음을 시사했다.

바가이 대변인은 협상 목표에 대한 질문에 “이란 핵프로그램에 대한 우려를 불식하고 신뢰를 구축하는 대신, 지난 수년간 이란인들에게 부과돼온 억압적 제재를 해제하는 것”이라고 답했다.

미국이 최근 이란에 핵협상 재개 시한을 제시했다는 말에 대해선 “이란은 어떤 최후통첩이나 시한도 받아들인 적이 없다”라고 답했다. 이어 “물론 시간이 매우 중요하다”며 “며칠 내에 더 자세한 내용을 논의할 수 있게 되기를 바란다”고 덧붙였다.

바가이 대변인은 이란이 군사훈련을 취소했다는 보도에 대해서도 “어떤 변경 사항도 없다”며 강하게 부인했다. 전날 로이터통신은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이달 초 호르무즈 해협에서 실사격 훈련을 할 예정이라고 알려졌지만 이란 정부 당국자가 이를 부인했다고 보도한 바 있다.

바가이 대변인은 “군의 훈련 계획에는 아무런 변화가 없다”고 거듭 강조하며 러시아, 중국과의 연례 합동훈련도 예정대로 진행될 것이라고 말했다. 이들 3개국은 지난해 3월에도 인도양에서 해군 합동훈련을 실시했다.

핵포기냐 미군 공격이냐···‘독배’ 받아든 이란 정권, 트럼프 ‘최후통첩’에 진퇴양난

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 항공모함 전단을 중동에 배치한 채 이란이 핵협상에 나서지 않을 경우 군사 공격에 직면할 수 있다고 ‘최후통첩’을 날렸다. 하지만 미국이 핵개발 포기 등 이란 정권으로서는 수용 불가능한 조항을 요구하면서 이란 정권은 핵 포기냐, 미군의 공격이냐는 진퇴양난의 상황에 빠졌다. 어느 것을 택하든 이란 정권에는 체제 존립을 위협...

https://www.khan.co.kr/article/202601291600001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글