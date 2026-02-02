“이란 대통령, 미국과 핵협상 개시 지시”

마수드 페제시키안 이란 대통령이 2일(현지시간) 미국과의 핵협상 개시를 지시했다고 이란 현지 언론이 보도했다.

이란 파르스통신 등은 이날 익명을 요구한 정부 소식통을 인용해 “페제시키안 대통령이 미국과의 협상 개시를 지시했다”고 보도했다. 하지만 구체적 일정은 제시하지 않았다.

이날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인 또한 “현재 외교적 과정의 작업 방식과 틀에 대해 검토하고 결정하는 단계에 있다”며 미국과의 핵협상 재개를 위한 논의가 진전되고 있음을 시사했다.

바가이 대변인은 협상 목표에 대한 질문에 “이란 핵프로그램에 대한 우려를 불식하고 신뢰를 구축하는 대신, 지난 수년간 이란인들에게 부과돼온 억압적 제재를 해제하는 것”이라고 답했다.

미국이 최근 이란에 핵협상 재개 시한을 제시했다는 말에 대해선 “이란은 어떤 최후통첩이나 시한도 받아들인 적이 없다”라고 답했다. 이어 “물론 시간이 매우 중요하다”며 “며칠 내에 더 자세한 내용을 논의할 수 있게 되기를 바란다”고 덧붙였다.

바가이 대변인은 이란이 군사훈련을 취소했다는 보도에 대해서도 “어떤 변경 사항도 없다”며 강하게 부인했다. 전날 로이터통신은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이달 초 호르무즈 해협에서 실사격 훈련을 할 예정이라고 알려졌지만 이란 정부 당국자가 이를 부인했다고 보도한 바 있다.

바가이 대변인은 “군의 훈련 계획에는 아무런 변화가 없다”고 거듭 강조하며 러시아, 중국과의 연례 합동훈련도 예정대로 진행될 것이라고 말했다. 이들 3개국은 지난해 3월에도 인도양에서 해군 합동훈련을 실시했다.