가뭄 든 강원 동해안 “산불 날라” 노심초사

대설주의보에도 영동은 메말라 산림청, 1월에 첫 ‘경계 경보’ ‘선거 있는 짝수 해 화마’ 불안

강원 동해시와 속초시는 최근 열화상 드론을 띄워 산림 인접 지역에서 영농부산물이나 쓰레기를 불법 소각하는 행위를 집중 감시하고 있다. 강릉시는 직원들을 담당 읍면동으로 파견해 산불 예방 순찰을 하는 한편 산불감시원 등을 동원해 화목보일러 사용 가구에 대한 안전 점검도 강화하고 있다. 한 달 이상 이 지역에 건조특보가 지속되고 있기 때문이다.



산림청은 지난달 28일 강릉과 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양 등 동해안에 ‘경계’ 단계의 산불재난 국가 위기 경보를 내렸다. 2004년 산불재난 국가 위기 경보 4단계(관심·주의·경계·심각) 체계가 도입된 이후 1월 강원에 경계 경보가 발령된 것은 처음이다.



2일 기상자료개방포털의 강수량 분석 자료에 따르면 강릉지역에 내린 비는 지난해 12월 8.7㎜, 지난 1월 3.7㎜에 그쳤다. 이는 극심한 가뭄이 시작됐던 2024년 12월 16.9㎜, 2025년 1월 16.5㎜보다 적은 양이다. 강릉 주민인 김영석씨(53)는 “경기와 강원 영서에 대설주의보가 내려진 날에도 백두대간 동쪽엔 가는 눈발도 날리지 않았다”고 했다.



동해안 주요 지점의 최근 실효습도는 25~28%가량의 분포를 보인다. 목재의 건조 상태를 나타내는 실효습도가 50% 이하로 낮아지면 화재 발생 가능성이 커진다. 지난달 30일 삼척시 도계읍 점리의 한 야산과 지난 1일 동해시 달방동 사유림에서 산불이 일어나 산림 1㏊와 0.17㏊가 각각 소실됐다.



6·3 지방선거를 앞둔 터라 주민들 사이에 ‘선거가 있는 짝수 해에 대형 산불이 발생한다’는 속설까지 언급되면서 불안감도 커지고 있다. 15대 총선이 치러진 1996년 4월 고성군 죽왕면에서 사흘간 산불로 축구장 면적(7140㎡) 5370배에 달하는 산림 3834㏊가 잿더미로 변했다. 16대 총선을 앞둔 2000년 4월에도 고성에서 시작된 산불이 강릉과 동해, 삼척, 경북 울진 등으로 확산하면서 산림 2만3448㏊가 탔다. 17대 총선이 치러진 2004년에는 속초와 강릉에서 대형 산불이 났다. 제7회 지방선거가 있었던 2018년에도 삼척시 노곡면과 도계읍에서 산불이 나 산림 117㏊가 소실됐다. 20대 대선이 열린 2022년 3월에는 울진에서 발생한 산불이 삼척으로 넘어가 9일 동안 2만923㏊의 산림이 화마에 휩쓸렸다.

