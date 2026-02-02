대전·충남, ‘주민 통합’은 아직?

명칭·주청사 소재지 놓고 입장 차 충남서는 ‘대전특별시’ 약칭 반발 국힘 소속 양 시도지사도 비판 가세

대전·충남 행정통합을 놓고 지역 내 반발과 의견 대립이 계속되고 있다. 더불어민주당이 발의한 대전·충남 행정통합 특별법안에 대해서는 ‘지역차별론’까지 제기됐다.



2일 충남도 등에 따르면 청년네트워크가 지난달 31일 오후 2시부터 자정까지 진행한 ‘대전·충남 행정통합 청년 난상토론’에 100여명이 참석해 통합안을 성토했다. 참석자들은 “(가칭) 대전특별시라는 약칭이 통합 정체성을 훼손할 수 있다”며 대등한 명칭 사용 또는 약칭 조항 삭제를 공식 의제로 다룰 것을 촉구했다.



이상근 충남도의원(국민의힘·홍성1)은 “대전이 충남에서 분리된 도시임에도 약칭에서 충남이 빠진다는 것은 말이 안 된다”며 “당장 3일 예정된 긴급 현안 질문에서 해당 약칭 문제를 공식적으로 제기할 계획”이라고 했다.



주청사 문제를 둘러싼 갈등도 본격화되는 양상이다. 민주당이 발의한 특별법안에는 새로 선출될 통합특별시장이 주청사 위치를 결정하도록 돼 있다. 충남도의회는 주청사가 충남에 위치하도록 법안을 고쳐야 한다는 입장이다.



충남 지역 주민들이 모여 있는 SNS에서는 “충남 정체성 훼손이 예견되는 흡수 통합” “사실상 충남 명칭이 사라져 브랜드 가치가 떨어질 것”이라는 비판이 잇따르고 있다.



대전 주민들의 반발도 이어지는 중이다. 대전시내에는 ‘통합본청 대전 명시 없는 통합안은 독이 든 성배’ ‘지방 공공기관 내포 이전은 둔산권에 시한부 선고’ 등의 문구가 적힌 현수막이 걸렸다. 200명 이상의 대전시민이 참여하는 통합 반대 SNS 모임 ‘꿈돌이 수호단’은 대전시청 앞에서 통합 반대 1인 시위와 트럭을 활용한 집회에 나서는 한편, 대전시와 충남도의회 누리집에 반대 의견을 게시하는 등 조직적인 활동을 벌이고 있다.



민주당 주도 특별법안에 반대해온 국민의힘 소속 두 지자체장도 비판 수위를 높이고 있다. 이장우 대전시장은 이날 “공공기관 이전에 관한 내용만 봐도 광주·전남에는 2배 이상 우선 배정해야 한다고 했는데 대전·충남에는 여건을 고려해 우선 배정한다고만 한다”며 “명백한 지역차별”이라고 말했다. 이 시장은 주민 의견 수렴 결과에 따라 주민투표도 검토할 수 있다는 입장이다.



김태흠 충남지사도 이날 기자회견을 열어 “자치분권의 철학과 소신이 없는 민주당에 통합을 맡길 수 없다”며 “빠른 시일 내 이재명 대통령을 만나 통합에 대한 의견을 허심탄회하게 나누고 싶다”고 말했다.

