경남, 1881억 투입 공공병원 인프라 확충

진주 서부의료원, 오는 11월 첫 삽 거창·마산서도 신·증축 공사 속도

경남도는 올해 서부의료원 건립에 착수하는 등 공공병원 확충을 본격화한다고 2일 밝혔다. 도는 오는 11월 착공을 목표로 진주시 정촌면 경남항공국가산업단지에 들어설 서부의료원의 상세설계에 착수했다. 2029년 하반기 서부의료원 개원이 가능할 것으로 내다봤다.



서부의료원은 18개 진료과목, 300병상 규모로 건립되는 공공병원이다. 중증·응급·필수의료와 감염병 대응을 책임지는 지역책임의료기관의 임무를 수행하게 된다. 총사업비는 1881억원이다.



중부권 공공병원인 마산의료원도 2028년 6월 개원을 목표로 오는 3월 증축 공사를 시작한다. 도는 국비·도비 480억원을 들여 현재 마산의료원 병상을 298병상에서 350병상으로 늘릴 계획이다. 가정의학과, 치과를 추가해 진료과목도 17개에서 19개로 확대한다.



서북부권 공공병원인 거창적십자병원은 거창읍 현 자리에서 거창읍 대평리 일대 거창형 의료복지타운으로 옮겨 신축 개원한다. 보건복지부가 거창적십자병원 신축·이전 예산을 지원하고, 거창군이 부지를 제공한다. 대한적십자사가 병원을 운영한다. 2030년쯤 이전 신축이 마무리되면 거창적십자병원 병상은 91개에서 300개로 늘어난다.



‘창원경상국립대학교병원 경남권 넥슨어린이재활병원’은 창원시 성산구 창원경상국립대병원 바로 옆에 50병상을 갖추게 된다. 재활병원은 올해 12월 준공해 내년 상반기 개원한다.

