“꾸준한 ‘숲캉스’ 정신질환 위험 10% 낮춰”

입력 2026.02.02 20:46

수정 2026.02.02 20:47

산림청, 3만2000여명 데이터 분석

등산이나 숲길걷기 같은 산림활동이 불안과 우울 위험을 낮춘다는 연구 결과가 제시됐다. 산림청 국립산림과학원은 서울대 보건대학원 조성일 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해 등산 및 숲길걷기를 꾸준히 한 집단에서 불안·우울 등 정신질환 진단 위험이 10%가량 낮아지는 것을 확인했다고 2일 밝혔다.

이번 연구는 2016년 등산이나 숲길걷기 등 산림활동을 한 기록이 있는 3만2000명의 데이터를 기반으로 이뤄졌다. 이들의 활동 데이터를 국민건강보험공단 의료 데이터 정보와 결합해 정신질환 진단 여부를 분석했다. 분석 결과에서는 산림활동과 정신건강의 연관성이 확인됐다. 등산 등 산림활동 정도를 기준으로 분석 집단을 4개 그룹으로 나눠 정신질환 신규 진단 위험을 분석한 결과 활동량이 가장 많은 그룹의 진단율이 가장 적은 그룹보다 약 10% 낮은 것으로 나타났다. 활동 거리나 시간, 빈도, 규칙성 등 세부 지표에서도 진단 위험과의 연관성은 일관되게 나타나는 경향을 보였다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 등산 등 산림활동이 정신질환 감소를 통해 국가적 의료비 부담을 낮추는 효과로 이어질 수 있다는 견해를 밝혔다. 2024년 건강보험통계연보에 따르면 국내 정신질환 진료 인원은 연간 약 420만명에 이르고, 이로 인한 의료비 규모는 약 5조6000억원이다.

박수진 산림과학원 산림휴먼서비스연구과 연구관은 “등산과 숲길걷기는 치료 중심의 개입 이전에 정신질환 발생 위험을 낮출 수 있는 예방 수단”이라고 말했다.

