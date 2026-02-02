창간 80주년 경향신문

트럼프, 조기 레임덕 우려에도 후원금 ‘대박’

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 조기 레임덕 우려 속에서도 '역대급' 정치자금을 확보하며 중간선거 이후까지 영향력을 발휘할 것이라는 전망이 나온다.

폴리티코는 "그 어느 정치인보다도 훨씬 많으며 역사적으로도 유례가 없다"면서 "트럼프의 막대한 선거자금은 그를 전통적 정당 구조와 무관한 정치적 세력으로 만든다"고 했다.

반면 민주당전국위원회의 보유 자금은 1400만달러, 부채가 1700만달러로 나타났다.

트럼프, 조기 레임덕 우려에도 후원금 ‘대박’

입력 2026.02.02 20:49

수정 2026.02.02 20:50

  • 조문희 기자

약 5478억원 확보…공화당전국위보다 많아 내부 세력 견제도 가능

도널드 트럼프 미국 대통령이 조기 레임덕 우려 속에서도 ‘역대급’ 정치자금을 확보하며 중간선거 이후까지 영향력을 발휘할 것이라는 전망이 나온다.

1일(현지시간) 폴리티코 보도에 따르면 트럼프 대통령과 그의 정치적 우군들은 3억7500만달러(약 5478억원) 상당의 정치자금을 확보한 상태다. 이는 정치자금 모금단체와 정치인들이 전날 연방선거관리위원회(FEC)에 신고한 지난해 말 기준 정치자금 현황을 분석한 결과다. 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만달러와 비교해도 약 4배 규모다.

폴리티코는 “그 어느 정치인보다도 훨씬 많으며 역사적으로도 유례가 없다”면서 “트럼프의 막대한 선거자금은 그를 전통적 정당 구조와 무관한 정치적 세력으로 만든다”고 했다.

반면 민주당전국위원회(DNC)의 보유 자금은 1400만달러, 부채가 1700만달러로 나타났다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령 측근들이 운영하는 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 슈퍼팩(특별정치활동위원회)이 3억400만달러를 보유해 민주당보다 크게 유리하다고 보도했다. 폴리티코가 보도한 3억7500만달러는 마가 슈퍼팩을 포함한 숫자다.

트럼프 대통령은 이 자금을 향후 선거에 영향력을 행사하는 데 활용할 수 있다. 막대한 자금을 동원할 수 있다는 사실 자체가 일종의 경고로 작용하면서 공화당 내 비판 세력을 견제할 수도 있다고 NYT는 관측했다.

