“ICE, 유아 20명 포함해 청소년 최소 3800명 무차별 구금”

4개월간 가족 시설 인원 3배 늘어

부모 추방 후 아이만 미국 남기도

“할당량 채우기 위해 무모한 집행”

도널드 트럼프 미국 행정부가 미네소타주에서 대규모 이민 단속을 벌이는 과정에서 2세와 5세 어린이를 구금해 비판받는 가운데, 지난해 이민 당국이 수많은 청소년을 무차별적으로 구금했다는 보도가 나왔다.



워싱턴포스트(WP)는 1일(현지시간) 비영리 매체 마셜프로젝트의 분석을 인용해 지난해 18세 미만 청소년 최소 3800명이 이민세관단속국(ICE)에 의해 구금됐다고 전했다. 이 가운데 유아 20명도 포함된 것으로 나타났다.



미 국토안보부 자료에 따르면 지난 4개월간 가족 구금 시설에 수용된 인원은 3배 가까이 늘었다. 성인과 아동을 포함한 월평균 수용 인원은 지난해 10월 425명에서 지난달 1304명으로 증가했다. 비영리 매체 프로퍼블리카는 ICE가 체포한 아동 약 600명을 국경에서 구금된 미성년자를 수용하기 위해 건설된 연방 보호 시설로 보냈다고 전했다. 이는 조 바이든 전 행정부 4년 동안 보호 시설에 구금된 아동 수보다 많은 수치다.



트럼프 행정부는 지난해 텍사스주 딜리에 있는 남부 텍사스 가족 구금 시설을 재개장했다. 2400명을 수용할 수 있는 이 시설은 버락 오바마 전 행정부 시절인 2014년 개설했으며 조 바이든 전 대통령 재임 동안 운영을 중단한 바 있다. 이민 단속 과정에서 부모가 추방되고 자녀는 구금 시설 또는 당국의 보호 시설에 남는 사례 등도 증가하고 있다고 WP는 전했다.



최근 미네소타주에서 이민 당국이 단속을 벌이던 중 미성년자를 구금하는 사례가 알려지면서 이민정책에 대한 비판 여론이 고조되고 있다. 지난달 22일에는 두 살 난 에콰도르 출신 클로이 레나타 티판 빌라시스가, 지난달 20일에는 유치원에서 하원하던 다섯 살 리암 코네호 라모스가 ICE에 의해 붙잡혀 텍사스주 구금시설로 이송됐다.



법원은 리암과 그의 아버지를 석방하라고 명령했고 이들은 이날 풀려났다. 클로이도 리암과 마찬가지로 석방된 것으로 알려졌다. 프레리 비어리 텍사스 연방 서부지법 판사는 리암의 석방 명령을 내리며 “이 사건은 정부가 매일 추방 할당량을 채우기 위한 무모하게 법 집행을 추진한 것에서 비롯됐으며 심지어 아이들에게 트라우마를 주는 상황에서도 강행했다”고 비판했다.

