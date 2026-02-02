LG전자, 맞춤형 냉난방 시스템으로 북미 공략

라스베이거스 ‘AHR 엑스포’ 참가 AI 데이터센터용 냉각기술도 선봬

LG전자가 주거 맞춤형 냉난방 시스템과 인공지능(AI) 데이터센터용 냉각 기술을 앞세워 북미 시장 공략에 나선다.



LG전자는 2~4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 공조전시회 ‘AHR 엑스포 2026’에서 총 447㎡(약 135평) 규모의 주거·상업·산업용 냉난방공조(HVAC) 제품 전시 공간을 마련했다고 2일 밝혔다.



LG전자는 우선 천장이 높고 단독주택이 많은 북미 주거환경에 맞춘 냉난방 제품 ‘유니터리 시스템’을 선보인다. 대표 모델인 ‘유니터리 인버터 히트펌프’는 공간 전반에 균일한 냉난방을 제공하며 냉매 누출 감지센서를 적용해 안전성을 강화했다고 LG전자 측은 설명했다.



또한 LG전자는 북미 지역에 활발하게 건립되고 있는 AI 데이터센터를 위한 액체냉각 솔루션(CDU) 등 산업용 제품도 공개한다.



CDU는 금속 재질 냉각판(콜드 플레이트)을 서버 내 열 발생이 많은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 등 반도체 집적회로(칩)에 직접 부착해 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식히는 방식이다. 기존 공기냉각 방식에 비해 설치 공간은 작고 에너지 효율이 높아 열 발생이 많은 AI 데이터센터에서 안정적으로 활용할 수 있다. 미국 헌츠빌의 생산시설에서 제조한 상업용 냉난방 솔루션 ‘루프탑 유닛’도 처음 공개한다. 일관된 난방 성능을 지속하며 건물 자동화 시스템과 손쉽게 통합할 수 있는 점이 특징이다.

