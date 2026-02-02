빅리거 출전 걸림돌이 된 ‘보험’

푸에르토리코 대표팀 구성 난항

린도어·코레아·베리오스 등

무보험 출전 땐 ‘소속팀 책임’

MLB 사무국·노조 로비 총력

3월 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 앞두고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 선수들의 보험 문제가 화두로 떠올랐다. 조이 솔라 푸에르토리코 대표팀 단장은 최근 WBC에 출전하지 못할 수도 있다고 밝혔다. 푸에르토리코 출신인 프란시스코 린도어, 카를로스 코레아(사진), 호세 베리오스, 빅터 카라티니 등 다수의 메이저리거가 보험 가입을 거절당했거나 거절당할 가능성이 있어 정상적으로 팀을 꾸리기 어렵다는 것이다.



MLB 사무국과 MLB 선수 노조의 합의로 보험사 NFP가 WBC에 출전하는 MLB 선수들의 보험 자격을 평가하고 보상을 제공한다. 보험료는 WBC 측이 부담한다. 보험사는 WBC에 참가한 선수가 부상을 당하면 그 선수의 연봉을 소속 구단에 보상한다. 야수는 2년 동안 연봉의 100%를, 투수는 4년간 100%를 보장한다.



보험사가 가입을 허락하지 않으면, 불의의 사고 시 발생하는 비용은 소속팀이 온전히 감수해야 한다. 보험사가 ‘만성 부상’으로 분류하면 가입이 안 된다. 직전 시즌 부상자 명단에 60일 이상 등재된 경우, 직전 시즌 마지막 3경기 중 2경기에 부상으로 출전하지 못한 경우, 직전 시즌 종료 후 수술을 받은 경우 등이다. 이 밖에도 선수가 37세를 넘는 시점부터는 보험을 적용받지 못한다.



2023년 WBC에서 호세 알투베와 에드윈 디아스가 부상당해 보험사가 구단에 이들의 연봉을 지급한 바 있다. 그 여파로 이번 대회를 앞두고 보험료가 크게 높아졌고 자격 심사도 엄격해졌다.



2026 정규시즌에 뛸 수 있고 스프링 캠프에도 문제없이 참여할 예정인 선수들인데도 국가대표로는 뛸 수 없다는 게 비합리적이라는 지적이 이어진다. 최근 보험 가입이 거절된 베네수엘라 출신 내야수 미겔 로하스(LA 다저스)는 “다저스에서 멀쩡히 뛸 수 있는데 왜 조국을 대표하는 일은 할 수 없는 것인가”라고 말했다.



MLB 사무국과 선수 노조는 보험사에 일부 결정을 변경해달라고 요청하며 로비를 하고 있는 것으로 전해졌다. 푸에르토리코 대표팀의 대회 출전이 정말 무산되거나 일부 슈퍼스타들의 참가가 제한되면 대회 흥행에도 악재이기 때문이다.

