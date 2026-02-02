양희영, LPGA 시즌 개막전 준우승

김시우도 준우승 ‘상금 100만달러↑’

13언더 코르다 이어 10언더로

LPGA 데뷔 황유민 공동 5위

김시우, 2개 대회 연속 ‘톱 10’

양희영(사진)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막전에서 준우승했다.



양희영은 2일 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72)에서 열린 LPGA 투어 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스(총상금 210만달러) 마지막 날 3라운드까지 합계 10언더파 206타를 기록, 13언더파 203타를 기록한 넬리 코르다(미국)에 이어 단독 2위로 대회를 마쳤다.



이 대회는 당초 4라운드 72홀 경기로 진행될 예정이었으나 악천후 때문에 54홀 대회로 축소됐다. 전날 3라운드 경기를 모두 마친 코르다는 이날 필드에 나서지 않고도 우승을 확정했다.



2024년 6월 메이저대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 양희영은 지난해에는 한 번도 ‘톱10’ 성적을 내지 못했지만 올해 첫 대회부터 준우승을 거뒀다.



2024년 7승을 올렸지만 지난해 1승도 못한 코르다는 올해 개막전에서 투어 16승째를 달성했다. 코르다가 LPGA 투어 대회에서 우승한 것은 2024년 11월 디안니카 이후 1년3개월 만이다.



지난해 초청선수로 출전한 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승해 신인 중 유일하게 이 대회에 나선 황유민은 강풍 때문에 17번 홀(파3)에서만 3타를 잃었다. 전날 공동 3위였던 황유민은 최종 합계 5언더파 211타로 경기를 마쳐 야마시타 미유(일본)와 함께 공동 5위를 기록했다. 지난해 이 대회 우승자 김아림은 이소미, 유해란 등과 함께 공동 9위(3언더파 213타)에 자리했다.



한편 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러)에서는 김시우(31)가 준우승해 시즌 상금 100만달러를 돌파했다.



김시우는 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 4개, 보기 1개로 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 16언더파 272타를 기록한 김시우는 피어슨 쿠디(미국), 히사쓰네 료(일본)와 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다.



올해 3개 대회에 출전한 김시우는 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위에 이어 이번 대회 준우승으로 좋은 흐름을 이어갔다. 지난 대회에 이어 ‘2연속 톱10’이다.



이 대회 전까지 시즌 상금 54만2675달러를 기록하고 있던 김시우는 공동 2위 상금 72만6400달러를 보태 126만9075달러(약 18억4000만원)를 기록하며 100만달러를 돌파했다. 세계랭킹도 37위에서 30위로 상승했다.



우승은 45세의 저스틴 로즈(잉글랜드)가 나흘 연속 단독 선두를 달린 끝에 차지했다. 1980년 7월생인 로즈는 지난해 8월 페덱스 세인트주드 챔피언십 이후 6개월 만에 우승하며 PGA 투어 통산 13승째를 달성했다. 2019년 이후 7년 만에 다시 이 대회 정상에 복귀한 로즈는 세계랭킹 10위에서 3위로 뛰어올랐다.

