티베트 정신적 지도자 달라이 라마, “지혜와 부드러움으로, 깊은 명상적 경험 선사”

‘그래미 어워즈’ 첫 수상

‘달라이 라마 성하의 성찰’ 오디오북·내레이션·스토리텔링 부문

“우리 모두 공유하는 보편적 책임에 대한 인정…감사히 받아들여”

티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마가 처음으로 미국 대중음악 분야 최고 권위상인 그래미상을 받았다.



1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 사전행사에서 달라이 라마는 ‘오디오북·내레이션·스토리텔링 레코딩’ 부문 수상자로 발표됐다.



수상작은 앨범 <명상: 달라이 라마 성하의 성찰(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)>이다.



그래미 측은 “달라이 라마의 내레이션은 깊은 지혜와 부드러운 전달력으로 심사위원들을 사로잡았으며, 일반적인 오디오북 형식을 초월한 깊은 명상적 경험을 청취자들에게 선사했다”고 평가했다.



달라이 라마는 1935년 티베트 국경 근처의 농가에서 태어났다. 두 살 때 티베트 불교 관계자들이 그를 전대 달라이 라마의 환생자로 지목해 1940년 즉위했다. 티베트 불교는 달라이 라마가 세상을 떠나면 어린아이로 환생한다는 믿음을 갖고 있다. 현 달라이 라마는 14대째다.



달라이 라마는 20대 중반이던 1959년 중국의 병합에 맞서 티베트 독립을 위한 봉기를 일으켰다가 진압당하자 티베트를 탈출했다.



이후 그는 인도 북부 다람살라에 망명정부를 세우고 비폭력 독립운동을 이끌어왔다. 이 같은 평화적 저항 방식이 국제적으로 인정받아 1989년 노벨 평화상을 수상했다.



중국은 티베트가 수백년 동안 자국 영토의 일부였다고 주장하는 반면, 티베트인들은 1950년 중국의 점령 전까지 사실상 독립 상태였다고 맞서고 있다. 달라이 라마를 ‘분리주의자’로 규정해온 중국 정부는 90세를 넘긴 그의 후계 문제에도 개입할 뜻을 드러낸 상태다.



이날 수상한 앨범에는 ‘평화’란 제목의 트랙이 담겼다. 해당 트랙에서 달라이 라마는 마음의 평화나 연민이 “종교적 주제인 것만이 아니다. 인류 자신의 생존을 위한 것”이라고 했다.



달라이 라마는 이날 행사에 참석하진 않았다. 달라이 라마는 SNS에서 “영예를 감사와 겸손의 마음으로 받아들인다. 개인적인 것이 아니라 우리가 모두 공유하는 보편적 책임에 대한 인정이라고 여긴다”며 “평화, 자비, 환경 보호 그리고 인류의 하나됨에 대한 이해는 80억 인류 모두의 집단적 행복을 위해 필수적이라고 진심으로 믿는다”고 소감을 밝혔다.

