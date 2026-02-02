1만원씩 365일…‘단양 기부천사’

“30년 전 빈손으로 와 막막할 때 받았던 도움 나누려 정성 모았다” 익명의 여성, 3년째 365만원 전달

“나만의 행복을 즐기기보다 나보다 조금 더 힘들고 어려운 이웃에게 작은 행복을 나눠 주려 합니다.”



충북 단양에 거주하는 한 여성이 ‘하루 1만원의 기부’로 3년째 나눔을 실천하고 있다. 단양군은 지난달 28일 익명의 기부자가 365만원을 기탁했다고 2일 밝혔다.



이 여성은 기부 당일 마스크를 쓰고 군청을 찾아 현금봉투와 손편지를 직접 전달하고 떠났다. 군청 직원들이 인적 사항을 확인하려 했지만 기부자는 이를 거절하고 조용히 사라졌다.



그는 손편지를 통해 “나란 사람은 늘 자기의 행복을 즐기고 난 뒤에야 어려운 이웃을 돌볼 여력을 느끼고 있어 죄송하고 미안할 뿐”이라며 “나만의 행복과 즐거움을 찾기보다는 내 옆에 있는 이웃이 행복하고 웃을 수 있는 나날이 늘 있었으면 좋겠다”고 전했다.



이어 “누군가에게 빛이 되길 바라는 마음으로 소신껏 작은 정성을 모았다”며 “내가 직접 할 수 없는 일을 대신에 해주는 공무원들이 희망과 사랑의 메신저가 돼달라”고 덧붙였다.



이 여성은 2024년 처음 단양군청을 찾았다. 당시 그는 첫 기부를 하며 “30년 전 연고도 없이 빈손으로 단양에 들어와 막막했을 때 군민들의 도움으로 자리를 잡고 아이들을 키울 수 있었다”며 “감사하는 마음으로 행복이라는 작은 습관을 만들기 위해 하루 1만원씩 1년 365일을 모아 기부하겠다”고 약속했다.



그는 2024년과 2025년에 이어 올해까지 3년째 매년 365만원을 들고 군청을 찾으며 그 약속을 지켰다. 3년간 기탁한 성금은 총 1095만원에 달한다.



단양군 관계자는 “기부자의 뜻에 따라 기탁된 성금을 충북사회복지공동모금회를 통해 어려운 이웃들을 위해 사용할 예정”이라며 “금액보다도 365일 동안 이웃을 생각하며 마음을 모았다는 점에서 더욱더 값지고 소중하다”고 말했다.

