KCC 허웅 ‘3점슛 14개’ 대기록

통산 3위 기록…51득점 ‘폭발’ SK 상대 120 대 77 대승 이끌어 ‘몰아주기’ 아니라 더 값진 기록

프로농구 부산 KCC 가드 허웅(33)이 새 역사를 썼다.



허웅은 2일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 서울 SK와의 원정 경기에서 3점슛 14개를 쏘아올려 KCC의 120-77 압승을 이끌었다.



한 경기 3점슛 14개는 역대 3위에 해당하는 대기록이다. 또 허웅은 51득점으로 한 경기 최다 득점에서도 국내 선수 통산 3위에 올랐다.



허웅은 경기 뒤 “13년 뛰면서 이런 적이 없었기에 기록을 세우기 위해 최선을 다했다”고 말했다.



이날 허웅의 손끝은 뜨거웠다. 외곽에서 던지는 슛마다 림을 갈랐다. 팀 동료의 스크린을 살린 3점슛과 수비를 달고 던지는 3점슛, 속공 상황에서 던지는 3점슛 등 상대 수비의 혼을 빼놓았다. 전반에만 13개의 3점슛을 던져 10개를 성공시켰다. 허웅은 2024년 1월29일 안양 정관장을 상대로 3점슛 10개를 터뜨렸는데, 이날 전반만 뛰고도 2년 전 자신의 기록과 타이를 이뤘다.



후반 들어 잠잠했던 허웅은 4쿼터 다시 폭발했다. 4쿼터 1분26초경 속공 상황에서 94-60으로 점수를 벌리는 3점슛을 쏘아올린 뒤 39초 만에 재차 3점슛을 성공시켰다. 잠시 벤치에서 체력을 회복한 허웅은 3분14초경 13개째 3점슛을 꽂으면서 한 경기 3점슛 단독 3위로 올라섰다. 그리고 7분55초경 116-72로 달아나는 3점슛과 함께 얻어낸 반칙으로 자유투 1개를 추가해 4점 플레이로 마침표를 찍었다. 51점 대기록. 허웅은 김선형(KT)과 김영만(WKBL 경기운영본부장·이상 49점)을 넘어서면서 국내 선수 한 경기 최다 득점 3위가 됐다. 목표였던 기록을 모두 달성한 허웅은 경기 종료 1분46초를 남기고 벤치에 앉으면서 팬들의 기립 박수를 받았다.



역대 한 경기 3점슛 1·2위 기록은 문경은(22개)과 우지원(21개)이 갖고 있다. 한 경기 득점은 우지원이 70점으로 1위, 문경은이 66점으로 2위다. 그러나 이 기록은 개인 타이틀 경쟁이 심했던 2003~2004시즌 문경은과 우지원이 최종전에서 서로 수비를 느슨하게 하는 등 ‘기록 몰아주기’로 만들어냈다. KBL은 이 사태 이후 과도한 경쟁을 방지하는 차원에서 기록 관련 시상을 폐지했다.

