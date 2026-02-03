미국, 17조원 들여 핵심 광물·희토류 비축한다···중국 의존도 낮추기 안간힘

비상 석유 모아두듯 갈륨·코발트 등 저장 민간 수요 위한 비축 사업은 이번이 처음 국무부, 4일 한국 등과 장관급 회의 개최

도널드 트럼프 미국 행정부가 약 120억달러(약 17조4690억원) 규모의 자금을 투입해 전략적 핵심 광물 비축에 나선다. 중국에 대한 핵심 광물 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 강화하기 위한 행보다.

미국은 이미 국방 산업에 필요한 핵심 광물을 국가가 비축하고 있지만, 민간 수요를 위한 비축 사업은 이번이 최초다. 이 사업에는 ‘프로젝트 볼트’라는 이름이 붙었다고 블룸버그가 2일(현지시간) 보도했다.

이는 비상 석유를 비축하는 것과 유사한 형태다. 다만 원유 대신 아이폰·배터리·제트엔진 등에 필요한 갈륨·코발트 같은 핵심 광물과 희토류를 비축하는 것이 다를 뿐이다. 이를 통해 비축한 핵심 광물은 향후 공급망에 차질이 빚어질 경우 자동차, 전자제품 등 제조업체들이 최대한 영향을 받지 않도록 보호하는 역할을 하게 된다.

이 사업의 초기자금은 민간 자본 16억7000만달러와 미 수출입은행의 100억달러 대출로 조성된다. 100억달러 대출은 미 수출입은행 역사상 최대 규모 대출이 될 것이라고 블룸버그가 전했다.

지난해 미·중 무역 갈등 과정에서 중국은 희토류와 핵심 광물 수출 통제를 무역 협상의 지렛대로 사용한 바 있다. 희토류는 첨단 기술 분야와 방위산업 등에 필요한 핵심 소재로, 중국이 전 세계 생산량의 약 70%, 정제·가공은 80% 이상을 틀어쥐고 있다.

미 국무부는 오는 4일 한국 등 동맹국 외교장관이 참여하는 핵심 광물 장관급회의도 개최할 예정이다. 이 자리에서는 핵심 광물 공급망 다변화와 중국산 핵심 광물에 대한 의존도를 줄이기 위한 논의가 진행될 이라고 블룸버그가 전했다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 제너럴모터스(GM)의 메리 바라 최고경영자(CEO)와 글로벌 광업 투자가인 로버트 프리드랜드와 회동할 계획이라고 AP통신은 전했다.