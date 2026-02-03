주식형 펀드 지난주에 약 2조원…3개월 새 9조원 늘어

3개월 새 채권형은 12조원 빠져

뜨거운 증시에 지난주 주식형 펀드에 2조원이 가까운 돈이 늘었다. 반면 채권형 펀드에서는 1조5000억원가량이 빠진 것으로 집계됐다.

3일 펀드 평가사 에프앤가이드 자료를 보면, 지난달 30일 기준 국내 주식형 펀드 1054개 설정액은 69조4095억원이었다. 이는 1주일 전보다 1조9959억원이 증가한 것이다. 연초 이후로는 3조2942억원이 늘었고, 3개월로 범위를 넓히면 9조1104억원이 불어났다.

지난주 코스피 지수가 3.7% 상승하고 코스닥 지수는 15.7% 오르는 등 증시가 연일 사상 최고치를 경신하면서 주식형 펀드에도 자금이 유입된 것으로 풀이된다.

지난달 26일 코스닥 지수는 7% 넘게 급등해 종가 기준 1000선을 넘어섰고, 다음날엔 코스피 지수가 사상 처음 종가 기준 5000을 돌파했다. 이후에도 코스피가 장중 5300선을 처음으로 넘고 코스닥은 1100을 돌파하는 등 고공행진을 이어갔다.

주식시장이 뜨거워지며 상대적으로 국내 채권형 펀드에서는 자금이 빠졌다. 지난달 30일 기준 377개의 설정액은 99조5579억원으로, 일주일 새 1조4725억원이 유출됐다. 채권시장은 고금리 기조가 이어지면서 예년 같은 활기가 돌지 않는 모습이다. 최근 3개월 사이에는 12조2230억원이 줄었다.

시장금리는 지난달 15일 시장 예상보다 ‘매파’(통화긴축 선호)적인 한국은행 금융통화위원회 영향에 급등한 뒤 이재명 대통령의 추가경정예산 언급과 일본 금리 급등 및 고환율 위험 등 여러 재료가 맞물리면서 내리 상승했다. 지난달 30일 국고채 3년 금리는 3.138%까지 치솟으며 이미 작년 기준 연중 최고치(3.101%)를 넘어섰다.